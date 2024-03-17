مستقبل وطن يطلق "مبادرة الخير" بالإسكندرية

أطلق حزب مستقبل وطن بالإسكندرية، برئاسة النائب رزق راغب ضيف الله، "مبادرة الخير" بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم، لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا بأحياء المحافظة.

وذكر الحزب في بيان اليوم الأحد، أن هذه المبادرة تأتي لتخفيف العبء على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا دعما لجهود الدولة والقيادة السياسية في تخفيف الأعباء عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية، وفي إطار الدور المجتمعي لحزب مستقبل وطن باستهداف الأسر الأكثر احتياجا وتضم السلع الأساسية والضرورية التي تساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين في الشهر الكريم.

وقال النائب خالد شلبي أمين تنظيم مستقبل وطن بالإسكندرية، إنه تم توزيع السلع الغذائية ضمن مبادرة الخير، على الفئات والأسر الأكثر احتياجًا، تزامنًا مع شهر رمضان المبارك، وذلك بعد تحديد الأسر الأكثر احتياجًا من خلال أعضاء الهيكل التنظيمي لأمانة الحزب بمختلف أقسام المحافظة.

ففي المنتزه، نظمت أمانة قسم المنتزة ثانِ، فعالية "مبادرة الخير" لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا بوحدة العصافرة قبلي الحزبية بمنطقة "أبوخروف"، وفي وحدة العصافرة بحري ووحدة الطابية، شرقي الإسكندرية وذلك بحضور محمد حسين ذوق أمين القسم، و أحمد بسيوني، الأمين المساعد، وماجد جمال أمين التنظيم، وحمدي الشيباني أمين التدريب والتثقيف.

وفي اللبان، نظمت أمانة قسم اللبان على مدار يومين فعالية لتوزيع للمواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجًا، بمقر أمانه الحزب بمنطقه سوق الجمعه، بحضور الشامى سليمان أمين القسم، وأمناء القسم وأمناء الوحدات الحزبية، وذلك لدعم الأهالي وتوفير احتياجاتهم الأساسية ومواجهة التحديات الإقتصادية وغلاء الأسعار.

وقامت أمانة قسم الرمل أول ، بتنظيم فاعلية توزيع عدداً من المواد الغذائية على أهالي الدائرة في منطقة شدس ومنطقة غبريال بمناسبة حلول شهر رمضان وتفعيلاً لمُبادرة الخير"، و ذلك لدعم الأسر الأكثر احتياجاً، و رفع المعاناة عن كاهل المواطنين.

وفي غرب الإسكندرية، نظمت أمانة قسم العامرية أول توزيعًا للمواد الغذائية، على الأسر الأكثر احتياجًا بمنطقة الصفا، بحضور العمدة منصور حمودة علواني، أمين القسم، ومحمد منيسي، أمين التنظيم بالقسم، وذلك لدعم الأهالي وتوفير احتياجاتهم الأساسية ومواجهة التحديات الإقتصادية، والتواجد الدائم مع المواطنين في كل ما يخصهم.

ونظمت أمانة الدمج المجتمعي لذوي الإرادة بالمحافظة، توزيعًا للمواد الغذائية، على الأسر الأكثر احتياجًا، بمناسبة قدوم شهر رمضان الكريم، وأبطال ذوي الهمم قاموا بتوزيع كرتونة الخير بأنفسهم، وذلك بحضور سلوى عطية، أمينة أمانة الدمج المجتمعي لذوي الإرادة بالمحافظة.