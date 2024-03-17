يسري جبر: النعمة قد تكون فيها هلاك لصاحبها

قال الدكتور يسري جبر، أحد علماء الأزهر الشريف، إن كثير من الناس ليس راضيا عن قضاء الله وقدره، فإذا أصابه بمرض أو فشل فى مشروع أو اعطاه مالا لا يرضى يقول “لم أنا!”.



وأوضح العالم الأزهري خلال حلقة برنامج "حكمة العبادات"، المذاع على فضائية "الناس"، اليوم الأحد: "البعض يحاسب الله فى قضائه وقدر ويقولك لماذا هذه الحروب ولماذا هذا يتيم وهذا اعمى ولماذا هذا فقير، فعلينا الرضا بالقضاء والقدر فان الله يتصرف فى ملكه ولا يسال عما يفعل".

وتابع "فى آيات قرآنية كثيرة تجيب عن لماذا هذا فقير لأنه خبير بعباده واستغنوا بالنعمة عن المنعم، ولذا الله يسلبك بعض النعم حتى ترجع الى المنعم، وبالتالى الغنى او الفقر يمكن ان يفسد العبد، ولا يشكر النعمة حق النعمة وتكون سبب هلاك".



