مسلسل حق عرب الحلقة 7.. سميحة تهرب للزواج من رباح والعوضي يكشف السر

شهدت الحلقة السابعة من مسلسل حق عرب ، العديد من الاحداث الهامة والمثيرة .

شهدت الحلقة السابعة هروب سميحة للزواج من رباح في وسط دهول من الجميع .

في الوقت الذي اكتشف فيه شقيق عرب السويركي معلومات صادمة عن حنان بعد حبسها في القسم وادعائها التحرش .

وتنتهي الحلقة بقيام عرب السويركي بالبحث عن سميحة ليجدها عند رباح فيه صدمة كبيرة للأخير. .



مسلسل حق عرب الحلقة ٦ .. حنان تخبر عرب السويركي برغبه رباح في خطبتها



شهدت الحلقة ٦ من مسلسل حق عرب العديد من الاخداث الهامة والمثيرة .

و علم عرب السويركي ان رباح قد تقدم لخطبة حبيبته انغام اثناء تواجده في السجن ، ليبدا الصراع بينهم مره اخرى .



و بينما كان عرب يذهب مع حنان ، وجد مشاجرة بين انغام وخطيبها ليذهب به للمعلم عبد ربه ، والذي ابلغته انغام انها تريد فسخ خطوبتها معه.



يعرض مسلسل حق عرب الحلقة 6، بطولة أحمد العوضي على قناة ON فى تمام الساعة 12:00 منتصف الليل، والإعادة الأولى في تمام الساعة 5:15 صباحًا، والإعادة الثانية 11:15 صباحًا، وتُعرض على قناة ON Drama في تمام الساعة 9 مساءً، وتعاد الحلقة 6 في تمام الساعة 12 مساءً، وتكون الإعادة الثانية في تمام الساعة 3 مساءً، كما يعرض بالتزامن على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان ٢٠٢٤.

مسلسل حق عرب :

، بدات احدث الحلقة الاولى من مسلسل حق عرب ، في عام ١٩٩٠ في مشهد جمع رياض الخولي ووفاء عامر "صباح" وهي حامل .

وراى رياض الخولي منام بتواجده داخل سرداب ،، وينزل سلم طويل مظلم وممر طويل ليجد في الصندوق ثعبان يفزعه ، ليفسر له الشيخ ان ابنه سيقتله .

ويحاول رياض الخولي قتل ابنه الرضيع ، بسبب تفسير الحلم ، ولكن ترفض وفاء عامر ان تفعل ذلك .



ويرزق رياض الخولي بطفلة ، ويطلق عليها اسم انغام ، في الوقت الذي يبدا الصراع بين عبد ربه وعائلة السويركي بعد حرق الاول لمحلات جلال السويركي.



وقد روَّج الفنان أحمد العوضي لـ مسلسل حق عرب الذى يخوض به سباق دراما رمضان 2024، من خلال نشر بوستر العمل الخاص به عبر حسابه على موقع فيس بوك وعلق عليه "حق عرب.. رمضان 2024 ".

يشارك في بطولة مسلسل "حق عرب"، كل من أحمد العوضي، سلوي عثمان، هدى المفتي، وليد فواز، رياض الخولى، وفاء عامر، آخرين من تأليف محمود حمدان وإخراج إسماعيل فاروق.