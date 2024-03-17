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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل العادة السرية للشاب غير المتزوج برمضان تفطر.. سعاد صالح توضح

سعاد صالح
سعاد صالح

ردت الدكتورة سعاد صالح، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، على سؤال " هل العادة السرية لـ الشاب غير المتزوج خلال نهار رمضان تفطر".

وقالت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، إن هناك سائل ينزل من الإنسان " ولد وبنت" وهذا السائل الأول أسمه مني و الثاني اسمه مذي.

وأضافت أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، خلال حوارها ببرنامج أصعب سؤال، تقديم الإعلامي مصعب العباسي، أن السائل الأول يكون عند حدوث الجماع، أو عن طريق اليد، أو ما تسمى العادة السرية وهذا يفسد الصيام ويستوجب القضاء والفدية عن بعض الفقهاء.

 

ولفتت إلى أنه حالة حدوث إنزال دون حدوث جماع ويكون من خلال حلم ففي هذه الحالة لا يفسد الصيام، وأنه يجوز للشخص أن يغتسل وقت أن يصحى، من أجل الصلاة.  

وأشارت إلى أن الصيام يكون من العبد لله، وهذه العبادة تكون عبادة سرية، ولذلك على كل شخص أن يصوم ويهزب النفس.


https://youtu.be/zJ3ryLoexq0

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