جمال الغندور: حكم لقاء الأهلي والزمالك "متواضع فنيا"

علق جمال الغندور الحكم الدولي السابق، على قرار إدارة البرازيلي أندرسون دارونكو لقاء الأهلي والزمالك في نهائي كأس مصر الأخيرة.

وقال"الغندور"في تصريحات برنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق، عبر فضائية "TeN": "الفترة الأخيرة حصل الحكام المصريين على فرصة لإدارة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك وظهروا بصورة جيدة".

وأضاف: "الحكم البرازيلي كان متواضعا، ولم يبذل أي مجهود نهائيا، خاصة وأن ظروف المباراة الفنية ساعدته كثيرا".

واختتم: "كل الحكام الذين تم ترشيحهم لإدارة لقاء القمة، كانوا أفضل من الحكم البرازيلي من الناحية الفنية".