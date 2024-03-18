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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

شبانة: علاقة بيراميدز والأهلي متأزمة.. ولن يكون هناك تعاون قريب بين الناديين

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه فوجئ بقيام ممدوح عيد المدير التنفيذي لنادي بيراميدز برفع دعوى قضائية ضد عدلي القيعي بصفته إعلامي في قناة النادي الأهلي، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الناديين وصلت لطريق مسدود ولن يكون هناك أي تعاون مستقبلي بين الناديين في ملف صفقات اللاعبين أو خلافه.

 

وقال في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "ممدوح عيد أقام دعوى قضائية يتهم المهندس عدلي القيعي، بالسب والقذف، وطالب بالحصول على تعويض مالي 250 ألف جنيه، بسبب قيام القيعي بانتقادات وتوجيه عبارات واتهامات للمدير التنفيذي لبيراميدز".

 

وأضاف: "القيعي كان قد تحدث عن بعض الأمور عن ممدوح عيد، واصبحت الجهات القضائية هي التي تفصل بين مسئولي الأهلي وبيراميدز".

 

وزاد: "بيراميدز أصبح يلجأ إلى القضاء ضد مسئولي النادي الأهلي، ومن الصعب وجود أي تعاون بين الناديين مستقبلًا، والأزمات حتى الآن مستمرة، ولا أحد يعلم متى سوف ينتهي هذا الخلافات، والمشهد سيظل كما هو".

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