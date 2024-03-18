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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

رئيس الشيوخ: انتصار العاشر من رمضان المجيد برزت فيه عبقرية العسكرية المصرية

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق ، رئيس مجلس الشيوخ

قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ في العاشر من رمضان من كل عام نحتفل جميعا بذكرى غالية على قلب كل مصري  وعربى، وهى ذكرى انتصار العاشر من رمضان المجيد، التي برزت فيها عبقرية العسكرية المصرية التى أذهلت العالم، حين نجحت قواتنا المسلحة في هذا اليوم من عام 1393هـجرية  الموافق السادس من أكتوبر عام 1973ميلادية ،  في عبور قناة السويس وتحطيم خط بارليف المنيع، وتحرير الأرض المصرية، وتحقيق  النصر المبين. الذي مهد لسلام الأبطال  واسترداد كافة أرض سيناء التى كانت محتلة.

وأضاف عبد الرازق خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس الشيوخ :" ونحن  نحتفل بهذه الذكرى الوطنية، نستلهم منها روح الإصرار على صون كرامة الوطن، وروح  الفداء والتضحية والولاء في سبيل الذود عن تراب الوطن ومقدراته وأمنه واستقراره".

و قال:" وإننا في  هذا اليوم، نرفع أسمى آيات التهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى،  رئيس الجمهورية، والقوات المسلحة، و إلى الشعب المصرى جميعه بمناسبة  الاحتفال بهذه الذكرى الوطنية التى صنع أبطالها تلك الملحمة الخالدة ، حفظ الله مصر  وجيشها وشعبها ، وكل عام وانتم بخير".

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