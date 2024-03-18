راعت صحة حماتها سنين.. الأم المثالية ببني سويف: ربيت 3 أبناء رغم مرضي

قالت الحاجه فاطمه جابر بدوي حسين الحاصلة علي الام المثاليه على مستوى محافظة الجمهورية ابنة مركز الفشن محافظة بني سويف انها لم تكن تتوقع الفوز على مستوى الجمهورية وكانت كل امنياتها ان تحصل على الأم المثاليه على مستوى مركز الفشن او على مستوى الجمعيات الأهلية داخل مركز الفشن او على الاكثر داخل محافظة بني سويف ولكن فوجئت بان صديقه لها تدعى الحاجة عايدة والتي تقدمت لها بأوراق الترشح للأم المثالية ولم تكن تعلم أنها ستفوز على مستوى الجمهورية وقالت الحاجة فاطمة انها تتمنى من الله الستر والعافيه والصحه لأولادها ولاحفادها .

تزوجت الأم المثاليه فاطمه جابر بدوي حسين في منزل عائلة الزوج الذي كان يعمل بمعهد البحوث الزراعيه بقريه سدس مركز بيبا ورزقهما الله سبحانه وتعالى بثلاثة ابناء عملت على تربيتهم تربيه سليمه وتعليمهم تعليم سليم الي ان شعرت الام بالتعب الشديد وبعد اجراء بعض الفحوصات الطبية تبين انها تعاني من مرض السرطان انتقلت الأم للعلاج للفتره كبيره رغم تكلفته الباهظه وبالرغم من ظروف المعيشه القاسيه التي كانت تمر بها هي والزوج.

و عانت الام كثيرا فكانت تقوم برعايه والد ووالده الزوج حيث كان لديهما امراض مزمنه واثناء ذلك كانت تقوم بعملها وبرعايه ابنائها وزوجها حتى توفاه الله عام 2021 وكانت في نفس الوقت تتلقى العلاج الي ان تماثلت الام للشفاء واثناء ذلك مرض والد زوجها مرضا شديدا وفقد ذاكرته حتى توفاه الله وفي نفس الوقت مرضت والده زوجها وظلت طريحه الفراش فكانت تلك هي اصعب المراحل التي مرت على الام فظلت ترعي والده زوجها لمده 17 عام حتى توفاه الله في هذه الاحداث توفي اخو الام وزوجته وترك لها ثلاثه ابناء قامت الام على تربيتهم حتى كبروا واصبح الابن الاكبر مستشارا والابنه الوسطى مدرسه والابنه الصغرى حاصله على بكالوريوس فنون جميله قامت الامه على تربيه ابنائها حتى تخرجوا من الجامعه حيث حصل الابن الاكبر على لاسانس حقوق وحصل الابن الثاني على بكالوريوس طب بشري وحصلت الابن الصغرى على بكالوريوس هندسه وتقوم حاليا بتحضير الدكتوراه وصلت الام كفاحها حتى اتمت زواج ابنائها جميعا وما زالت تواصل كفاحها مع الاحفاد

