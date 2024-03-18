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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

وزير التنمية المحلية: إعداد 20 مخططا للمناطق الصناعية بـ7 محافظات

وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية

قال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، إنه تم إعداد 20 مخططًا للمناطق الصناعية بـ 7 محافظات وهي “شمال سيناء، وبني سويف، والقاهرة، وكفر الشيخ، والشرقية، والفيوم، ومطروح”، وبصدد مراجعاتها من خلال هيئة التنمية الصناعية، حيث قامت المحافظات بمراجعة الخرائط المعدة من خلال أطقم الرفع المساحي التابع للمساحة العسكرية وإبداء الملاحظات على تلك الخرائط. 

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه تم التنسيق مع إدارة المساحة العسكرية للرد على تلك الملاحظات، وقامت أطقم الرفع المساحي بالنزول الميداني على أراضي المحافظات للقيام بأعمال الرفع المساحي وتم تذليل كافة المعوقات التي تواجه فرق العمل، وتم الانتهاء من تسليم المحافظات لوحات الرفع المساحي (للمناطق التي تم الإنتهاء من رفعها) من خلال المساحة العسكرية.

ولفت “آمنة”، إلى قيام فريق عمل المناطق الصناعية بوزارة التنمية المحلية بالنزول الميداني للمحافظات وتقديم الدعم الفني اللازم للمختصين بإدارات المناطق الصناعية، وتدريبهم على نموذج البيانات الإلكتروني المعد من خلال إدارة المساحة العسكرية لجمع البيانات الخاصة.

وشدد على ضرورة قيام المحافظات بالمراجعة المستمرة لقطع الأراضي التي يتم تخصيصها للأنشطة في المناطق الصناعية التابعة للمحافظات، التي لم يتم استغلالها على النحو المأمول ودراسة أفضل سبل للاستفادة منها. 

ونوه بأن تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة تأتي على رأس أولويات خطة عمل الوزارة خلال المرحلة الحالية حيث تسعى الوزارة بالتنسيق مع كافة أجهزة الدولة لتنمية وتطوير المناطق الصناعية القائمة، وإنشاء مناطق جديدة، والتوسع في إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بهدف دفع عجلة التنمية الصناعية بمحافظات الصعيد، والاستفادة من الإمكانات الاقتصادية، والثروات الطبيعية المتاحة، وكذا توفير المزيد من فرص العمل.

ووجه الوزير، المحافظين بعقد لقاءات مستمرة مع المستثمرين وأصحاب المصانع في محافظاتهم لحل أي مشكلات وتذليل كافة العقبات على الطبيعة وتبسيط الإجراءات ومنح الجادين التسهيلات التي تمكنهم من العمل والإنتاج لتغطية السوق المحلي وتصدير المنتجات حتى يغزو شعار "صنع في مصر" العالم وتعود الصناعة الوطنية قوية تجذب الاستثمارات الأجنبية.

هشام امنة صنع فى مصر الاستثمار التنمية المحلية

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