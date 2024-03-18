بالأسماء.. قرار جمهوري بتعيين 3 نواب لرئيس اقتصادية قناة السويس

أصدر الرئيس السيسي قرار 78 لسنة 2024، بشأن 3 نواب لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ونص القرار الجمهوري الجديد على "تعيين محمد أحمد محمد محمود أحمد نائبا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية لمدة عام)

وتعيين أحمد جمال محمد محمد متولى، نائبًا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية لمدة عام.

وتعيين محمد عبد الجواد السيد أحمد علام، نائبا لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج لمدة عام.

ويعامل النواب المعاملة المقررة لنائب الوزير وجاء القرار الجمهوري بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر بالقانون رقم ٨٣ لسنة ۲۰۰۲؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۰ لسنة ۲۰۱۵ بإنشاء المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ۲۲۸۲ لسنة ۲۰۱۵ بشأن الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس