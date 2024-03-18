لدعم الشراكة والاستثمار.. البنك الدولي يعتزم تقديم 6 مليارات دولار إلى مصر

أعلنت مجموعة البنك الدولي، اليوم الاثنين، أنها تعتزم تقديم 6 مليارات دولار لمصر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، منها 3 مليارات دولار للحكومة.

وقالت المجموعة في بيان إنها تلتزم بشراكتها الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتدعم التدابير التي تتخذها البلاد لتحقيق انتعاشها الاقتصادي واستعادة مسار مستدام للنمو الشامل.

وتهدف الشراكة بين مجموعة البنك الدولي والحكومة المصرية إلى بناء حياة وفرص أفضل للناس، إذ تدعم برامجها الاستثمار في المجالات ذات الأولوية المتمثلة في نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل؛ وتعزيز نتائج رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم الشاملة؛ وتعزيز القدرة على الصمود من خلال الحلول الذكية المناخية وتعزيز الإدارة الاقتصادية.

ولفت البيان “على مدى السنوات الثلاث المقبلة، تعتزم مجموعة البنك الدولي تقديم أكثر من 6 مليارات دولار من المساندة لمصر، بما في ذلك 3 مليارات دولار لبرامج الحكومة و3 مليارات دولار للقطاع الخاص”.

ودعماً لأولويات التنمية الحكومية، ستركز البرامج على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، بما في ذلك من خلال برنامج الحكومة لتسييل الأصول، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.