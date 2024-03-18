مصدر: استئناف تصوير مسلسل "جودر" بشكل طبيعي بعد إزالة الجزء المحترق

صرح مصدر مسئول بمدينة الإنتاج الإعلامي، بأن تصوير مسلسل "جودر" سيتم استئنافه بشكل طبيعي بعد إزالة الجزء الصغير المحترق من الديكور.

وأضاف المصدر، أن بطل العمل الفنان ياسر جلال والمخرج إسلام خيري ومهندس الديكور احمد فايز ومحمد سعدي عضو مجلس إدارة الشركة المتحدة ومحمد سري مدير شركة ميديا هب ومصطفى العوضي مدير شركة اروما الشركتين المنتجتين للمسلسل متواجدون في موقع الديكور بشكل آمن.

وكان لوكيشن تصوير مسلسل “جودر” بطولة الفنان ياسر جلال شهد نشوب حريق طفيف في أحد ديكورات العمل وتم إخماده سريعا دون اصابات او خسائر بشرية.

نجحت قوات الحماية المدنية، في إخماد حريق نشب في لوكيشن مسلسل جودر بطولة الفنان ياسر جلال في مدينة الإنتاج الإعلامي.

