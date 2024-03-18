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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من حماس بشأن اغتيال فائق المبحوح داخل مجمع الشفاء بغزة

فائق المبحوح
فائق المبحوح

علقت حركة حماس، اليوم الاثنين، على اغتيال الاحتلال الإسرائيلي لـ فائق عبدالرؤوف المبحوح، مدير رئيس عمليات الأمن الداخلي في حماس، خلال العملية العسكرية التي قام بها جيش الاحتلال في مجمع الشفاء الطبي.

وقالت حركة حماس في بيان لها عبر قناتها على تليجرام، إن عملية الاغتيال التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال عدوانه فجر اليوم على مستشفى الشفاء في مدينة غزة بحق الشهيد اللواء فائق عبدالرؤوف المبحوح، مدير العمليات المركزية للشرطة الفلسطينية في غزة، جريمة إسرائيلية جاءت بعد جهود الشهيد والأجهزة الأمنية في ضبط حالة الأمن وتأمين وصول المساعدات الإغاثية إلى محافظتي غزة والشمال، وذلك بهدف منع الوصول الآمن للمساعدات إلى الشعب الفلسطيني.

وأضافت حماس أن استهداف الشرطة المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني، هي دليل إضافي على سعي الاحتلال الإسرائيلي لنشر الفوضى وضرب السلم المجتمعي في قطاع غزة، وإدامة حالة المجاعة التي يعاني منها الأهالي في القطاع، تنفيذاً لمخطط حرب الإبادة وتهجير الشعب الفلسطيني عن أرضه.

ونعت حماس في بيانها إننا المبحوح، قائله إنه أمضى حياته مناضلاً ومجاهداً بين سجون الاحتلال الإسرائيلي وخدمة الشعب الفلسطيني.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، اغتيال رئيس مديرية العمليات التابعة لجهاز الأمن الداخلي في حماس فائق مبحوح.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن جيش الدفاع وجهاز الأمن العام قضيا خلال نشاط في مستشفى الشفاء اليوم على رئيس مديرية العمليات التابعة لجهاز الأمن الداخلي في حماس.

وأضاف أن ذلك جاء بعد ورود معلومات استخباراتية من جهاز الأمن العام وهيئة الاستخبارات العسكرية بشأن تواجد عدد من مسؤولي حماس في مستشفى الشفاء.

وأضاف "في إطار مداهمة قوات الجيش وجهاز الأمن العام للمكان تم القضاء على فائق المبحوح رئيس مديرية العمليات التابعة لجهاز الأمن الداخلي في حماس".

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إسرائيل تغتال فائق مبحوح رئيس عمليات الأمن الداخلي في حماس

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