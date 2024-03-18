عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

طريقة عمل كرات اللحم بصوص المشروم

صدى البلد

 تعد أكلة كرات اللحم بصوص المشروم من من الاطباق الشهية المناسبة لعزومات رمضان خاصة انها غير تقليدية

نعرض لكم طريقة عمل كرات اللحم بصوص المشروم من خلال وصفه الشيف بسمه السباعي

جربه على نفسه.. محمد هانى الناظر يكشف خطوات عمل سيروم للشعر

زي بتاعت المحلات .. أرخص طريقة لعمل القطايف بالكريمة

مكونات كرات اللحم 
1\2كيلو لحم مفروم ناعم
بصله مبشورة
2فص ثوم 
1\2كوب بقدونس
1\4كوب جبن سيدر مبشور
3معالق دقيق حبة كامله او شوفان ناعم 
ملح
فلفل بهارات

الصوص 
2كوب شرائح مشروم
بصلة شرائح
2فص ثوم
2معلقة دقيق حبة كاملة 
كوب شوربه او ماء 
1\2كوب كريمه طهى 
ملح 
فلفل

طريقة عمل كرات اللحم
يشوح البصل والثوم فى معلقه زيت حتى يدبل ثم يضاف على اللحم وباقى مقادير كرات حم اللوتقلب حتى تتجانس ثم تشكل كرات وتدخل الفرن حتى تنضج

طريقة الصوص
يشوح البصل والثوم ثم المشروم حتى يدبل يضاف الدقيق ويقلب ثم يضاف الشوربه حين يغلى يضاف الكريمة ويترك الصوص 5دقائق على النار 

تضاف كرات اللحم الناضجهةوتترك 3دقائق حتى تاخذ طعم الصوص وتقدم مع مكرونة اسباجتى
 

كرات اللحم طريقة عمل كرات اللحم عزومات رمضان مكونات كرات اللحم مكرونة إسباجتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

بعد إيقاف حكام لقاء الأهلي والبنك| الخطيب يطالب بإعادة المباراة.. تفاصيل

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

خالد الغندور يصدم جماهير الأهلي بسبب توقيع المدافع الدولي لـ بيراميدز رسميا

مصر تعبر الأزمة.. 56 مليار دولار تعالج أوجاع الاقتصاد|وهدية ثمينة في أبريل

تعرف على آخر تعديلات قانون الايجار القديم.. ومفاجأة لإنهاء الأزمة نهائيا

موضوعات متعلقة

على صفحة والده.. محمد هاني الناظر يعرض وصفة طبية للشعر

احترس.. الإسراف في هذا المشروب يهدّدك بأضرار خطيرة

باسم غريب.. فاكهة مذكورة في القرآن لايعرفها كثيرون وتعالج أخطر الأمراض|تعرف عليها

الجمهور هاجمها بسببه .. أعراض مرض أروى جودة

فوائد التمر هندى على الفطار كل يوم

بالحجاب.. شاهد| شريهان تتألق فى رمضان

جربه على نفسه.. محمد هانى الناظر يكشف خطوات عمل سيروم للشعر

الفستق الكداب يثير الجدل على السوشيال ميديا.. نفس الطعم والشكل و«السعر أقل»

ترشيحاتنا

بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الحسين

صراخ واعترافات جريئة .. أبرز لقطات كهربا وعبد الله السعيد في رامز جاب من الآخر

بث مباشر.. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من الجامع الأزهر

قراءة القرآن من المصحف في التراويح.. الإفتاء: مباحة بشرط لا يعرفه كثيرون

الخارجية الأمريكية تعلق على خطط إسرائيل لاجتياح رفح وتهجير الفلسطينيين

فرق السما والأرض.. تعليق مثير من كهربا على صفقتي إمام عاشور وعبد الله السعيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمبسوت لافت.. نرمين الفقي تثير الجدل بظهورها | شاهد

قفطان لافت.. درة تثير الجدل رفقة زوجها وأصدقائها| شاهد

مسلسل كامل العدد بلس 1 الحلقة 8.. دينا الشربيني تدعو شريف سلامة لحضور حفل الهالوين

لوك ناعم.. هنا الزاهد تستعرض جمالها رفقة أصدقائها | شاهد

فيديو

ربنا خلقها كده.. أحمد حلمي يتحدث عن علاقته مع منى زكي ويكشف أسرارًا مثيرة

بلع لسانه.. إدارة المقاولون العرب تنفي خبر إصابة "محمود مانجا" والطبيب يؤكد

فتح عينه لأول مرة.. ماذا طلب اللاعب أحمد رفعت بعد إفاقته من الغيبوبة؟

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ