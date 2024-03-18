تعد أكلة كرات اللحم بصوص المشروم من من الاطباق الشهية المناسبة لعزومات رمضان خاصة انها غير تقليدية
نعرض لكم طريقة عمل كرات اللحم بصوص المشروم من خلال وصفه الشيف بسمه السباعي
مكونات كرات اللحم
1\2كيلو لحم مفروم ناعم
بصله مبشورة
2فص ثوم
1\2كوب بقدونس
1\4كوب جبن سيدر مبشور
3معالق دقيق حبة كامله او شوفان ناعم
ملح
فلفل بهارات
الصوص
2كوب شرائح مشروم
بصلة شرائح
2فص ثوم
2معلقة دقيق حبة كاملة
كوب شوربه او ماء
1\2كوب كريمه طهى
ملح
فلفل
طريقة عمل كرات اللحم
يشوح البصل والثوم فى معلقه زيت حتى يدبل ثم يضاف على اللحم وباقى مقادير كرات حم اللوتقلب حتى تتجانس ثم تشكل كرات وتدخل الفرن حتى تنضج
طريقة الصوص
يشوح البصل والثوم ثم المشروم حتى يدبل يضاف الدقيق ويقلب ثم يضاف الشوربه حين يغلى يضاف الكريمة ويترك الصوص 5دقائق على النار
تضاف كرات اللحم الناضجهةوتترك 3دقائق حتى تاخذ طعم الصوص وتقدم مع مكرونة اسباجتى