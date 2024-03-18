تعد أكلة كرات اللحم بصوص المشروم من من الاطباق الشهية المناسبة لعزومات رمضان خاصة انها غير تقليدية

نعرض لكم طريقة عمل كرات اللحم بصوص المشروم من خلال وصفه الشيف بسمه السباعي

مكونات كرات اللحم

1\2كيلو لحم مفروم ناعم

بصله مبشورة

2فص ثوم

1\2كوب بقدونس

1\4كوب جبن سيدر مبشور

3معالق دقيق حبة كامله او شوفان ناعم

ملح

فلفل بهارات

الصوص

2كوب شرائح مشروم

بصلة شرائح

2فص ثوم

2معلقة دقيق حبة كاملة

كوب شوربه او ماء

1\2كوب كريمه طهى

ملح

فلفل

طريقة عمل كرات اللحم

يشوح البصل والثوم فى معلقه زيت حتى يدبل ثم يضاف على اللحم وباقى مقادير كرات حم اللوتقلب حتى تتجانس ثم تشكل كرات وتدخل الفرن حتى تنضج

طريقة الصوص

يشوح البصل والثوم ثم المشروم حتى يدبل يضاف الدقيق ويقلب ثم يضاف الشوربه حين يغلى يضاف الكريمة ويترك الصوص 5دقائق على النار

تضاف كرات اللحم الناضجهةوتترك 3دقائق حتى تاخذ طعم الصوص وتقدم مع مكرونة اسباجتى

