الأوقاف الإسلامية بالقدس: 25 ألفا يؤدون صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الاثنين بأن 25 ألفا أدوا صلاتي العشاء والتراويح في المسجد الأقصى المبارك في ظل تعنت إسرائيلي وتشديد الإجراءات الأمنية في محيط المسجد.

وذكرت وكالة "وفا" أن آلاف المواطنين الفلسطينيين أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك، في ظل الأجواء الباردة واستمرار سقوط الأمطار، ورغم محاولة قوات الاحتلال الإسرائيلي عرقلة دخول الشبان على أبواب البلدة القديمة من القدس، وإخضاعهم للتفتيش.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 25 ألف مواطن أدوا صلاتي العشاء والتراويح في رحاب المسجد الأقصى المبارك ومصلياته المسقوفة.