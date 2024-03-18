حقيقة استيلاء إسرائيل على أكلة الفلافل المصرية.. البرلمان يناقش

كشف اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ عن إعداد وزارة الثقافة ملفا كاملا لتوثيق أكلات الكشري والفول المدمس لدى اليونسكو كإحدى المأكولات الشعبية المصرية .

يأتى ذلك على خلفية مناقشة اللجنة البرلمانية برئاسة الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة اقتراحا برغبة مقدما من النائب عمرو عزت حجاج حول ضرورة إعداد استراتيجية وطنية للتراث الشعبي لأهميته فى توثيق الهوية الوطنية .

شهد الاجتماع البرلماني الذى عقد مساء اليوم الاثنين مناقشات حول مزاعم اسرائيل تسجيل الفلافل أو الطعمية بإعتبارها إحدى الأطعمة الموروثة لشعبها.

وطلب الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة من الدكتورة نهلة إمام، مستشارة وزيرة الثقافة لشؤون التراث وممثل مصر في اتفاقية صون التراث غير المادي توضيح حقيقة هذه المزاعم .

وجاءت إجابتها بالنفي وقالت : إسرائيل استخدمت بوقا إعلاميا كاذبا بإدعاء اتخاذ خطوات لتسجيل الطعمية باعتبارها أكلة تخص شعبها .

وقالت الدكتورة نهلة الإمام: الطعمية إحدى المأكولات الشعبية المصرية، ونسعى خلال الفترة المقبلة إلى تسجيل عدد من المأكولات الشعبية الموروثة لدي اليونسكو ومن بينها طبق الكشري، والسمسمية والعود والحنة وطبق الفول المدمس وهذا ما نعمل عليه حاليا.

ولفتت "الإمام " إلي أن هناك 182 دولة موقعة على اتفاق اليونسكو وبالتالي يصعب تقدم جميع الدول سنويا للتسجيل ،ووفقا لضوابط منظمة اليونسكو سيتم التحكيم لعدد 68 مقترحا مقدما من الدول هذا العام.

وأوضحت الدكتورة نهلة الإمام أن مصر لديها 8 عناصر مسجلة لدى اليونسكو وياتى فى مقدمتها السيرة الهلالية والأراجوز وفن التحطيب والخط العربي ورحلة العائلة المقدسة، مبينة أن مصر تمتلك آلاف الموروثات التى يصعب تسجيلها.

وأشارت إلي عدم انضمام دول مثل الولايات المتحدة الامريكية وإسرائيل واستراليا لاتفاق صون التراث غير المادي.

فيما طالب الدكتور محمود مسلم رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ بضرورة الحفاظ على التراث الشعبي المصري بإعتباره جزءا لا يتجزأ من الهوية الوطنية .وقال خلال اجتماع اللجنة البرلمانية إن التراث الشعبي المصري يعد مخزونا ثقافيا وإرثا ينبغي على الاجيال توارثه.

فيما أكد النائب عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضرورة زيادة المؤتمرات التى تدرس قضايا التراث وعمل ندوات وحوارات ،مع تشجيع الأبحاث العلمية التى تدرس هذا الجانب المهم من الثقافة.

وطالبت النائبة سها سعيد وكيل لجنة الثقافة والسياحة والاثار والإعلام بمجلس الشيوخ بضرورة إنشاء صندوق استثمار لحماية المهن التراثية.

وقالت خلال الاجتماع :للأسف النصوص التى تقدم لأعمال الأراجوز او مسرح العرائس لا ترقى بالموروث الثقافي لحضارة مصر.

وقال النائب محمود فيصل القط أمين سر اللجنة : من المهم تكاتف الجهود المبذولة بين الجهات المختصة بالدولة للحفاظ على الموروثات الثقافية لمصر .فيما طالب النائب طارق تهامي عضو اللجنة بعودة إصدار مجلة الفنون الشعبية لأهميتها كأرث ثقافي وتنويري .

وعقبت الدكتور نهلة الإمام مستشارة وزيرة الثقافة لشؤون التراث وممثل مصر في اتفاقية صون التراث غير المادي قائلة: للأسف واجهنا مشكلة في طباعتها بسبب الورق ولذلك توقف إصدارها،ولكننا نعمل على احيائها مرة أخرى.