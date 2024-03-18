السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام يطالب بتصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب

يعتزم السيناتور الأمريكي ليندسي جراهام طرح مشروع قانون في الولايات المتحدة لتصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب.

وقال السيناتور الأمريكي خلال مؤتمر صحفي في كييف، إنه بالنسبة لانتخاب بوتين، فهو غير شرعي، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفروم الأوكرانية.

وأضاف جراهام أن بوتين رئيس غير شرعي ويدير دولة إرهابية، لافتا إلى أن البيانات المقدمة في روسيا بشأن نتائج الانتخابات الزائفة، التي تشهد على فوز بوتين، مثيرة للإعجاب إلى حد أن لا أحد يصدقها ببساطة.

وقال السيناتور الأمريكي إن نتائج الانتخابات مزورة ووصف الديكتاتور الروسي بمجرم حرب.

وتمكن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من تحقيق فوز ساحق في الانتخابات الرئاسية الروسية، وأكدت رئيسة اللجنة الانتخابية إيلا بامفيلوفا أن بوتين نال حوالى 76 مليون صوت، ما يمثل 87,29% بعد فرز 99,76% من الأصوات، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية.

ويأتي فوز بوتين بالانتخابات الرئاسية الروسية في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت في فبراير من العام قبل الماضي 2022 والتي راح ضحيتها مئات الآلاف من الجانبين في ظل الدعم الغربي غير المسبوق لأوكرانيا.

وصعد بوتين إلى السلطة لأول مرة في عام 1999 ليخلف بوريس يلتسن في رئاسة روسيا، وكان آنذاك رئيسا للمخابرات الروسية "كي جي بي".