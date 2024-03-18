الخارجية الأمريكية: إسرائيل لن تشن أي عملية في رفح قبل التشاور معنا

قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة الأمريكية مصممة على تدمير حركة حماس في غزة.

وأضافت وزارة الخارجية الأمريكية في تصريحات للعربية، أن واشنطن تعمل على ضمان إيصال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشارت الخارجية الأمريكية، إلى أن أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح يجب أن تستهدف حماس مع ضمان حماية المدنيين، لافتا إلى أن الولايات المتحدة وضعت ضغوطا كبيرة على إسرائيل لحماية المدنيين.

وشددت الخارجية الأمريكية على أنه يجب وضع مزيد من الضغوط على حركة حماس لوقف الحرب في غزة.

وأكدت الوزارة للعربية على أن الولايات المتحدة الأمريكية لديها علاقات عريقة مع إسرائيل، لكن ذلك لا يمنع من وجود خلافات، مشددة على أن إسرائيل لن تشن أي عملية في رفح قبل التشاور مع واشنطن.