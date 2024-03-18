الخارجية الأمريكية تعلق على خطط إسرائيل لاجتياح رفح وتهجير الفلسطينيين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، اليوم الاثنين، إنه لا ينبغي لـ إسرائيل الدخول في عملية عسكرية شاملة في رفح دون خطة واضحة لحماية المدنيين.

وأضاف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية خلال مؤتمر صحفي له، أن الولايات المتحدة تدفع باتجاه التوصل إلى اتفاق هدنة يسمع بعودة الرهائن ودخول مزيد من المساعدات إلى غزة.

وأشار ميلر إلى أنه لا ينبغي أن يكون هناك أي تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن الولايات المتحدة بحاجة إلى رؤية خطة واضحة وقابلة للتنفيذ بشأن رفح، بما في ذلك إبعاد المدنيين عن الأذى.

وجاء تصريح بلينكن بعد بيان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي أعلن فيه أنه وافق على خطط لعملية عسكرية في رفح.

وأضاف وزير الخارجية الأمريكي للصحفيين في النمسا إن الولايات المتحدة لم تر بعد مثل هذه الخطة لعملية عسكرية في رفح، جنوب قطاع غزة حيث يعيش أكثر من مليون شخص.