الجيش السوداني يعلن التصدي لهجوم شنته مليشيات الدعم السريع على سلاح الإشارة

أعلنت القوات المسلحة السودانية، اليوم الاثنين، أنها تصدت لهجوم نفذته مليشيات الدعم السريع على سلاح الإشارة بـ الخرطوم بحري.

وقال الجيش السوداني في بيان له، إنه تصدى لهجوم جديد نفذته مليشيات الدعم السريع على سلاح الإشارة بالخرطوم بحري، وذلك لليوم الثاني على التوالي.

ووفقا للبيان، تمكنت القوات المسلحة السودانية من تكبيد المهاجمين خسائر جسيمة، وتسلمت مدرعتين، كما قتـ لت العشرات من عناصر الدعم السريع.

وفي وقت سابق، أعلن الجيش السوداني، أنه تمكن من إحباط محاولة من الدعم السريع لكسر الحصار على مبنى الإذاعة بأم درمان.

وقال مكتب الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني، في بيان له اليوم الثلاثاء، إنه تم "إحباط محاولة قوات الدعم السريع للهروب من حصار تفرضه عليها قواتنا في أم درمان والقضاء على معظم الهاربين".

وتابع: "دمرنا واستلمنا معظم معداتها وآلياتها وجار حصر خسائر العدو".