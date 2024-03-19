سعد الصغير يهاجم الجميع ويكشف أسرارا عن بوسي وخلافها مع أبيها.. شاهد

كشف المطرب سعد الصغير لأول مرة تفاصيل عن خلافاته مع المطربة “ بوسي ” وعلاقته بالفنانين والمطربين .
وأوضح تفاصيل علاقته بالراحل “ شعبان عبد الرحيم ” وعلاقته بالليثي، وشيبة ومصطفى حجاج .
كما أوضح طبيعة علاقته بخلافات بوسي وطليقها وأهلها ومحاولته للصلح بينها وبين والدها .
كما تحدث عن تفاصيل خاصة عن حقيقة استيلائه على ذهب مدير أعماله السابق.
وشنّ المطرب الشعبي سعد الصغير، هجوما عنيفا على الإعلامي العراقي نزار فارس، قائلا: "ده مش مظبوط ولا تمام أبدا، ومرفعش قضية ضدي".
وأضاف “الصغير ” "أنت نصاب، جيت عيطت لي وبلغته أني مش معايا فلوس وقال لي اقف جنبي، أخدته عندي الفيلا وجبت أكل للكرو كله ومأخدتش جنيه".
وفي الفيديو التالي نكشف تفاصيل هذه الأحداث.