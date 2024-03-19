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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سوريا: هجوم إسرائيلي جوي على نقاط عسكرية بريف دمشق

غارات اسرائيلية
غارات اسرائيلية

اعلنت سوريا، فجر الثلاثاء، تعرضها لهجوم إسرائيلي جوي، طال عددا من النقاط العسكرية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري قوله: "حوالي الساعة 2:10 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا عددا من النقاط العسكرية في ريف دمشق".

وأضاف المصدر: "تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها واقتصرت الخسائر على الماديات".

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد أفاد باستهداف ضربات إسرائيلية محيط منطقة يبرود في ريف دمشق.

ونشرت منصات إخبارية سورية وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات قالت إنها للهجوم الإسرائيلي الجديد على سوريا.

العدو الاسرائيلي الجولان السوري ريف دمشق

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