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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أقل جرام يسجل 2020 جنيها.. ماذا حدث في أسعار الذهب اليوم؟

أسعار الذهب
أسعار الذهب

تعد أسعار الذهب معلومة اقتصادية لها أهمية خاصة لدى المواطنين الراغبين فى الاستثمار فالمعدن الأصفر أصبح وعاء ادخاريا آمنا وسط ارتباك الأسعار العالمية.

كما يمثل أسعار الذهب أيضا أهمية  بالنسبة للراغبين في شراء الشبكة لمعرفة  أسعار الذهب خلال التعاملات اليومية  فالمعدن الأصفر يشهد خلال تلك الفترة حالة انخفاض حاد .

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أسعار الذهب اليوم


وسجلت أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة بدون مصنعية كما يلي:-

- سجل سعر عيار 24 يسجل 3463 جنيها.

- فيما بلغ عيار 21 حوالي 3030 جنيها.

- بلغت أسعار الذهب عيار 18 حوالي 2597 جنيها.

- فيما سجلت أسعار الذهب عيار 14 حوالي  2020 جنيها.

- بلغ سعر الجنيه الذهب 24240 جنيها.

سعر الذهب بالمصنعية

ويختلف أسعار الذهب بالمصنعية من محل لآخر ومن منطقة لأخري حيث تترواح قيمة المصنعية مابين  30 و65 جنيهًا  وتتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.


أسعار الذهب عالميا


وعلي المستوي العالمي انخفضت أسعار الذهب مع صعود الدولار وترقب المستثمرين لسلسلة من اجتماعات السياسة النقدية في بنوك مركزية كبيرة منها المركزي الأميركي هذا الأسبوع.

و انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4 % إلى 2147.89 دولار للأونصة. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 % إلى 2151.30 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 932.45 دولار للأونصة. واستقر البلاديوم عند 1077.25 دولار للأونصة. وتراجعت الفضة 0.6 بالمئة إلى 25.01 دولار للأونصة.

ومن المقرر أن تبدأ لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية اجتماعها الذي يستمر يومين بخصوص أسعار الفائدة اليوم الثلاثاء. وستعلن قرارها بخصوص سعر الفائدة الأربعاء يعقبه إصدار بيان.

وتشير التوقعات إلى إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في نطاق 5.25 و5.5 بالمئة، لكن من الممكن أن يلمح باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة أطول نظرا لاستمرار التضخم على مستوى المستهلكين والمنتجين.

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وتخفض أسعار الفائدة الأعلى شهية الإقبال على الذهب الذي لا يدر فائدة.

وصعد الدولار ليقترب من أعلى مستوى في أسبوعين مقابل عملات منافسة، الأمر الذي يجعل الذهب أعلى ثمنا لحائزي العملات الأخرى.

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