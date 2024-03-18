عواصف رملية وترابية وأمطار رعدية ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو عددًا من الأخبار الخدمية خلال الساعات الماضية، منها أسعار الذهب والدولار، ورسالة من شعبة الذهب للمواطنين،وتفاصيل حالة الطقس اليوم.

وقد أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين تعتبر ذروة التقلبات الجوية، وأن اليوم هناك أمطار، وستكون هذه الأمطار رعدية.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، البلاد من أمس شهدت عواصف رملية وترابية، وأن البلاد اليوم مستمرة في التأثر بالتقلبات الجوية، وأن البلاد تتعرض لمنخفض جوي متعمق.

ولفتت إلى أن الأمطار اليوم ستكون أعلى من الأمطار التي كانت أمس، وسيكون هناك سيول بسيناء، والبحر الأحمر، ومحافظات جنوب الصعيد، ولذلك على الجميع توخي الحذر في الساعات المقبلة.



كما أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن أسعار الذهب في مصر مرتبطة بثلاثة أشياء، هي: السعر العالمي، وسعر الذهب مرتبط بالدولار، ومرتبط بالعرض والطلب.

وأضاف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، خلال قناة الحدث اليوم، أن الفترة الحالية بها هدوء نسبي على الطلب، وأن الفترة الأخيرة شهدت أسعار الذهب انخفضت كثيرًا، بعد التراجع على الطلب وزيادة المعروض.

نصيحة بشراء الذهب

ورد على سؤال الناس تشتري ولا تبيع الذهب خلال هذه الفترة، وأوضح أنه ينصح المواطنين بشراء الذهب في الوقت الذي به انخفاضات، وأن المواطن الذي يريد شراء ذهب ويريد المكسب منه، عليه أن يشتري الذهب ويحتفظ به لمدة طويلة تصل لسنة وليس لأشهر.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو،عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 18 مارس 2024، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل3394 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2970 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2546 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 23760 جنيه.



واستعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الاثنين 18 مارس 2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.



أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين

سعر الدولار اليوم

سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.32 جنيه للبيع، و47.18 جنيه للشراء.

سعر اليورو

سعر اليورو 51.54جنيه للبيع، و 51.37 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 60.30 جنيه للبيع، و 60.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.61 جنيه للبيع، 12.58 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي153.95 جنيه للبيع، و 153.46 جنيه للشراء.