عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عواصف رملية وترابية وأمطار رعدية ومفاجأة بشأن أسعار الذهب والدولار.. أخبار التوك شو

عواصف
عواصف

تناولت برامج التوك شو عددًا من الأخبار الخدمية خلال الساعات الماضية، منها أسعار الذهب والدولار، ورسالة من شعبة الذهب للمواطنين،وتفاصيل حالة الطقس اليوم.

txt

نشتري ولا نبيع.. شعبة الذهب تعلن أمرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

txt

عواصف رملية وترابية وسيول.. تحذير عاجل من الأرصاد لسكان الأقاليم| فيديو

وقد أكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، أن اليوم الاثنين تعتبر ذروة التقلبات الجوية، وأن اليوم هناك أمطار، وستكون هذه الأمطار رعدية.

وأضافت "غانم"، في مداخلة هاتفية على القناة الأولى والفضائية المصرية، البلاد من أمس شهدت عواصف رملية وترابية، وأن البلاد اليوم مستمرة في التأثر بالتقلبات الجوية، وأن البلاد تتعرض لمنخفض جوي متعمق.

ولفتت إلى أن الأمطار اليوم ستكون أعلى من الأمطار التي كانت أمس، وسيكون هناك سيول  بسيناء، والبحر الأحمر، ومحافظات جنوب الصعيد، ولذلك على الجميع توخي الحذر في الساعات المقبلة.


كما أكد هاني ميلاد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن أسعار الذهب في مصر مرتبطة بثلاثة أشياء، هي: السعر العالمي، وسعر الذهب مرتبط بالدولار، ومرتبط بالعرض والطلب.

وأضاف رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، خلال قناة الحدث اليوم، أن الفترة الحالية بها هدوء نسبي على الطلب، وأن الفترة الأخيرة شهدت أسعار الذهب انخفضت كثيرًا، بعد التراجع على الطلب وزيادة المعروض.

نصيحة بشراء الذهب
ورد على سؤال الناس تشتري ولا تبيع الذهب خلال هذه الفترة، وأوضح أنه ينصح المواطنين بشراء الذهب في الوقت الذي به انخفاضات، وأن المواطن الذي يريد شراء ذهب ويريد المكسب منه، عليه أن يشتري الذهب ويحتفظ به لمدة طويلة تصل لسنة وليس لأشهر.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو،عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 18 مارس 2024، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

 

سجل سعر الذهب اليوم
سعر جرام الذهب عيار 24 سجل3394 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 2970 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2546 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 23760 جنيه.


واستعرض برنامج "صباح البلد" والمذاع عبر قناة "صدى البلد" ويرأس تحريره أحمد حمدي، اليوم الاثنين 18 مارس 2024، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية.


أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم الأثنين
سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.32 جنيه للبيع، و47.18 جنيه للشراء.

 

سعر اليورو
سعر اليورو 51.54جنيه للبيع، و 51.37 جنيه للشراء

 

سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 60.30 جنيه للبيع، و 60.11 جنيه للشراء.

 

سعر الريال السعودي

سعر الريال السعودي 12.61 جنيه للبيع، 12.58 جنيه للشراء.

 

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي153.95 جنيه للبيع، و 153.46 جنيه للشراء.

الطقس حالة الطقس أسعار الذهب الذهب والدولار أسعار الذهب والدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سقوط عمرو الليثي من الطابق الثالث و15 غرزة بالجسد.. ماذا حدث؟

300 جنيه فجأة|الذهب يعاود التراجع ثامن يوم رمضان..وهذا سعر عيار 21 الآن

فتح عينه| أول طلب من أحمد رفعت بعد إفاقته.. تفاصيل

بعد إيقاف حكام لقاء الأهلي والبنك| الخطيب يطالب بإعادة المباراة.. تفاصيل

كسر دراع عبد الناصر زيدان .. هجوم ناري من مرتضى منصور على رامز جلال | فيديو

السكر هيغرق السوق|الحكومة تعلن انتهاء الأزمة رسميًا خلال أيام.. والكيلو بـ27 جنيها

تراجع 4 جنيهات رسميا الآن| مفاجأة في سعر الدولار بالبنوك ثامن يوم رمضان

أمطار وسيول من الغد حتى الأحد.. تفاصيل طقس الأيام المقبلة

ترشيحاتنا

عزل موقع حريق مسلسل ياسر جلال وإنقاذ اللوكيشن بالإنتاج الإعلامي.. فيديو

منطقة الحي الشعبي.. تفاصيل حريق لوكيشن مسلسل جودر لـ ياسر جلال

السفير الفرنسي بالقاهرة: مصر شهدت إنجازات ضخمة على رأسها العاصمة الإدارية الجديدة

ننشر اللقطات الأولى من حريق لوكيشن مسلسل ياسر جلال "جودر"

الإفراج عن السلع.. مدبولي: تدبير النقد الأجنبي المطلوب لاستيراد مليون طن سكر

أسرار لأول مرة.. صدى البلد في حوار مع المستشارة هايدي الفضالي|فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إمكانيات بتدور عليها وتصميم مميز .. تسريبات لهاتف Vivo X Fold3 .. صور

تسريبات حول هاتف هواوي Nova 12s الجديد قبل إطلاقه بأيام

بالبيجامة.. ياسمين صبري تثير الجدل رفقة قطتها| شاهد

من الإبداع إلى الحرب.. قصة حياة ويلفريد أوين شاعر الحرب العالمية الأولى

فيديو

أحمد العوضى: أجدد فى أعمالي وقصة حق عرب مختلفة عما قدمته قبل ذلك|حوار

دي خصوصيات وكده كتير.. شيرين رضا تنسحب من برنامج العرافة لهذا السبب

"إحنا موجودين" .. حسن عبد الفتاح يوجه رسالة للمنتجين والمخرجين

مبقتش اتحرك وهذه أمنيتي الوحيدة .. الفنانة نجوى فؤاد تتعرض لوعكة صحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

جمال قرين

جمال قرين يكتب: أبو الحسن الشاذلي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: القيادة السياسية والقدرات الخاصة

اﻟﻤﺰﻳﺪ