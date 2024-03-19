تتر مسلسل بقينا اتنين.. جنات تنتهي من تسجيل أغنية "حاجة وتسعين"

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انتهت الفنانة جنات من تسجيل تتر مسلسل "بقينا اتنين" بطولة شريف منير ورانيا يوسف، والأغنية كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد رحيم، وتوزيع تميم.

وسجلت جنات الأغنية في استديو محمد رحيم مساء أمس بحضور منتج المسلسل كريم أبوذكري، وبرديوسر الأغاني محمد حامد.

الأغنية تحمل اسم "حاجة وتسعين"، وتطرح خلال الساعات القليلة مصورة من كواليس التسجيل، كدعاية للمسلسل، الذي يعرض في النصف الثاني من شهر رمضان عبر قنوات cbc ومنصة WATCH IT.

وتقول جنات في تصريحات صحفية، إنها وافقت على الأغنية منذ سماعها لأول مرة، مشيرة أن الأغنية تعيد تعاونها مع الملحن محمد رحيم بعد سنوات طويلة، مؤكدة أن كلمات الأغنية وألحانها قريبين من القلب وتحمل حدوتة درامية.

أردفت جنات، أنها ليست المره الأولى التي تقدم فيها تتر لعمل فني، ولكن هذه المرة شعرت بحالة خاصة مع الأغنية التي أبدع محمد رحيم في ألحانها وكتبها أمير طعيمة.

فيما أبدى الملحن محمد رحيم سعادته بالأغنية، مشيرا إلى أنه عندما سمع قصة المسلسل قرر أن تكون هذه الأغنية تتر له، وقال: "حدثني الصديق المنتج محمد حامد عن فكرة المسلسل، وأبلغته أن لدي أغنية من كلمات أمير طعيمة تناسب جدا الأحداث، وعندما سمعها المنتج كريم أبوذكري قرر أن يختارها تتر للمسلسل، لما تحمله من تفاصيل تتشابه كثيرا مع أحداث المسلسل وتتلائم مع قصته".

أبطال مسلسل "بقينا اتنين"

جدير بالذكر أن مسلسل "بقينا اتنين" مكون من 15 حلقة، ويعرض في النصف الثاني من شهر رمضان 2024، ويحمل العمل طابع اجتماعي لايت، وهو من بطولة شريف منير، رانيا يوسف، إدوارد، صلاح عبدالله، مروه عبدالمنعم، ميمي جمال، ويعد أخر ظهور للفنان الراحل طارق عبدالعزيز، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج طارق رفعت، وإنتاج كريم أبوذكري بالتعاون مع المتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض حصريا عبر قنوات "CBC" و "CBC دراما" ومنصة WATCH IT.

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