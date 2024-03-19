عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

للتعرف على دور الهيئة في مكافحة الفساد..

وفد طلبة كلية حقوق عين شمس يزور النيابة الإدارية

وفد طلبة كلية حقوق
وفد طلبة كلية حقوق عين شمس يزور النيابة الإدارية

استقبلت النيابة الإدارية اليوم وفدًا من طلبة كلية الحقوق بجامعة عين شمس، وبصحبتهم الدكتور/ عمر رمضان - مدرس القانون الجنائي ومدير المحكمة التدريبية بالكلية؛ وذلك في إطار تعريف دارسي القانون برسالة النيابة الإدارية في مكافحة الفساد.

جاء ذلك في إطار بروتوكول التعاون المبرم بين هيئة النيابة الإدارية وجامعة عين شمس، وتحت رعاية المستشار/ حافظ عباس- رئيس هيئة النيابة الإدارية، والدكتور/ محمد ضياء زين العابدين - رئيس جامعة عين شمس،  والدكتور/ محمد صافي - عميد كلية حقوق عين شمس.

وفي مستهل الزيارة استمع الوفد لمحاضرة تعريفية حول نشأة النيابة الإدارية كهيئة قضائية ضمن منظومة العدالة المصرية، والبناء التنظيمي للنيابة الإدارية ودورها الهام في مكافحة الفساد المالي والإداري، مع استعراض لأبرز القضايا التي باشرت تحقيقها النيابة الإدارية، وأعقب ذلك جولة تفقدية لمبنى رئاسة الهيئة، إلتقى فيها الوفد بعدد من السادة المستشارين بالإدارات المركزية والوحدات المتخصصة، استمعوا خلالها لطبيعة عمل تلك الإدارات والوحدات.
واختتم اللقاء بصورة تذكارية للوفد مع المستشار/ حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية.

صرح بذلك المتحدث باسم النيابة الإدارية المستشار/ محمد سمير

النيابة الإدارية جامعة عين شمس كلية الحقوق مكافحة الفساد وفد طلابي كبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

آخر كلمات عمرو الليثي| فيديو لحظة سقوط المذيع الشهير من الطابق الثالث.. تفاصيل

بعد انخفاض أسعار الأعلاف.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء

تحذير عاجل من الأرصاد.. سحب ركامية ضخمة ورياح مثيرة للأتربة على هذه محافظات

رسميًا.. متحدث مجلس الوزراء يعلن موعد انخفاض أسعار السلع

مشاجرة عنيفة بالأيدي والألفاظ بين أسرة فاطمة ممرضة أكتوبر وعائلة الجاني بعد الحكم|فيديو

بسبب رئيس نادي بيراميدز.. قرار عاجل ضد عدلي القيعي

مصرع 4 أشخاص وإصابة 7 آخرين في حريق بمصحة لعلاج الإدمان بالإسماعيلية

أكبر قضية تصاريح مزيفة لدفن الموتى.. عقيد شرطة يكشف تفاصيل الجريمة (خاص)

ترشيحاتنا

طلب مفاجئ من دفاع المتهم الأول في رشوة وزارة الري.. فيديو

في حوارها لـ صدى البلد..المستشارة هايدي الفضالي تكشف كيف أصبحت أول قاضية "جنائي" بمصر

نتنياهو: لا يوجد سبيل لتدمير حركة حماس في رفح إلا باجتياح بري

هل يتم تعطيل للدراسة؟.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس السيء

علي جمعة : 100 سنة في الدنيا تساوي 3 دقائق في الآخرة.. فيديو

هل بدأت العملية البرية؟.. الخارجية الفلسطينية: الاحتلال يدمّر رفح دون إعلان رسمي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يوم تحرير طابا.. تفاصيل معركة شرسة بين إسرائيل ومصر

تامر حسني وبسمة بوسيل على السحور.. حكاية الانفصال الشيك واللقاءات الودية

"القمل" يصيب دينا الشربيني وأسماء جلال .. كيف نتخلص منه في يوم واحد؟

تتر مسلسل بقينا اتنين.. جنات تنتهي من تسجيل أغنية "حاجة وتسعين"

فيديو

ارتفاع مفاجئ للذهب وتوقعات جديدة لـ سعر الدولار| شاهد

تامر حسني وبسمة بوسيل على السحور.. حكاية الانفصال الشيك واللقاءات الودية

جميلة عوض ترد والمخرج يعتذر| دعوات لمقاطعة مسلسل "لانش بوكس" بسبب إهانته شهيد فلسطيني

مسلسلات رمضان 2024.. شاهد الإعلان التشويقى لـ بدون سابق إنذار

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ