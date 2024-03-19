بـ 175 مليون ريال.. قرار سعودي عاجل يخص ميناء جدة الإسلامي

وقَّعت الهيئة العامة لموانئ السعودية "موانئ" وشركة "MEDLOG" الذراع اللوجستية لشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة "MSC" عقداً لإنشاء منطقة لوجستية؛ لتخزين ومناولة الحاويات، بميناء جدة الإسلامي.

وبحسب وسائل إعلام سعودية؛ بلغت قيمة العقد الاستثمارية 175 مليون ريال، وبمساحة 100 ألف متر مربع.

وتسهم المنطقة اللوجستية في زيادة الكفاءة التشغيلية للميناء، وتعزيز الحركة التجارية، وضمان سلاسل الإمداد، بما يتسق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية بترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور التقاء ثلاث قارات.

وتضم المنطقة موقع خدمات متكاملا؛ لصيانة وفحص الحاويات، وتوفر 400 فرصة وظيفية مباشرة وغير مباشرة، لتأهيل الكادر الوطني بقطاع الخدمات اللوجستية.

كما تسهم في الحفاظ على سلامة بيئة الموانئ من خلال استخدام الطاقة البديلة؛ لتقليل الانبعاثات الكربونية.

وترفع المنطقة مستوى تقديم الخدمات اللوجستية على ساحل البحر الأحمر، إضافة إلى تقديم خدمات لوجستية شاملة ومتكاملة، وتسهيل احتياجات المستفيدين، وتلبية متطلبات السوق المحلية من حيث نقل البضائع، ومناولتها، بقدرات تشغيلية عالية.

تجدر الإشارة إلى أن "موانئ" وقّعت خلال عام 2023م عدة اتفاقيات لإنشاء وتدشين ووضع حجر أساس 9 مناطق ومراكز لوجستية في ميناء جدة الإسلامي، وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، وميناء الملك فهد الصناعي بينبع، بقيمة استثمارية تتجاوز 6 مليارات ريال، بما يعمل على تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين والمستفيدين، ويعزز مكانة الموانئ السعودية استثمارياً ولوجستياً.