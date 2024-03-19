الحشاشين الحلقة 9.. حسن الصباح يقتل مضحك السلطان والخطر يقترب من آلموت

شهدت الحلقة التاسعة من مسلسل الحشاشين، محاولات مستمرة من حسن الصباح لاستفزاز السلطان ملك شاه ودفعه للتخلص من نظام الملك.

وتمادى حسن الصباح في خطته حتى قتل مضحك السلطان وصديقه المقرب لدفعه لاتخاذ قرارات ضد نظام الملك ولكن ملك شاه قرر البدء في حملة للتخلص منه والهجوم على قلعة آلموت.

في أحداث الحلقة حاول حسن الصباح تنفيذ مخططه واستدعى ألينور “سوزان نجم الدين” لتدريب الفتيات والجواري ليكن في حور العين لدفع الجنود لتلبية أوامره تحت تأثير الرغبات ومخدر الحشيش.

أبطال مسلسل الحشاشين

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحي عبدالوهاب، أحمد عيد، أحمد عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، عمر الشناوي، سارة الشامي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج بيتر ميمي.

قصة مسلسل الحشاشين

تدور أحداث مسلسل الحشاشين حول شخصية حسن الصباح التي يجسدها كريم عبد العزيز، وجماعة الحشاشين، والأحداث تدور عام 1000 ميلادي، وهي بداية بذرة الإرهاب، وتم تصويره بين مصر وعدد من الدول العربية.