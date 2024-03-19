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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اهتموا بأنفسكم.. روسيا تتهم بريطانيا بالتدخل في الانتخابات الرئاسية

روسيا وبريطانيا
روسيا وبريطانيا

قدمت وزارة الخارجية الروسية مذكرة إلى الوزير المستشار في سفارة بريطانيا في موسكو، توم دود، بشأن البعثات الدبلوماسية البريطانية التي تنشر الدعاية في روسيا خلال الانتخابات الرئاسية الروسية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في مذكرتها، اليوم الثلاثاء: "لفتت وزارة الخارجية الروسية انتباه الوزير المستشار في سفارة المملكة المتحدة لدى موسكو توم دود إلى المنشورات الدعائية غير المقبولة التي قامت بها البعثات الدبلوماسية البريطانية في بلادنا خلال انتخابات الرئيس الروسي، والتي كانت وقد تم تقديمها على شكل ملصق وتهدف إلى تعطيل العملية الانتخابية في الأراضي الروسية الجديدة".

وأضافت الوزارة: "شددنا على عدم جواز مثل هذه الأنشطة مطلقا، والتي ينظر إليها على أنها تدخل في الشؤون الداخلية لروسيا ومحاولة عدائية للضغط على النظام الانتخابي المستقل في بلادنا، والتأثير على نتائج الانتخابات".

وقالت الوزارة في مذكرتها للمستشار في سفارة بريطانيا، إلى إن مثل هذه التصرفات تشكل انتهاكا صارخا "للمبادئ الأساسية للتواصل الدبلوماسي الملتزم بها على الورق في اتفاقية العلاقات الدبلوماسية لعام 1961 وتتعارض مع وضع البعثة الدبلوماسية البريطانية في روسيا".

وتابع: "وتم التأكيد بشكل خاص على أنه على الرغم من المحاولات العدوانية التي قام بها الغرب لتشويه سمعة الانتخابات الرئاسية في روسيا، فقد أظهرت نتائجها بوضوح الاتحاد غير المسبوق للشعب الروسي الذي يدعم رئيس الدولة الحالي وسياسته، وأوصي بضرورة تحسين السفارة وعلى الوضع في المملكة المتحدة وأزمة السلطة الناشئة هناك".

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