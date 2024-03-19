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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

حلا شيحة: كان نفسي وأنا صغيرة أكون راقصة وبنجذب للرجالة المتدينة

حلا شيحة
حلا شيحة

كشفت الفنانة حلا شيحة، تفاصيل جديدة عن حياتها الشخصية، وبداتيها في عالم الفن، مشيرة إلى أن كان لها طموحات وأحلام كثيرة تتعلق بالشهرة.

وأضافت حلا شيحة، في حوار مع الاعلامي منى عبدالوهاب، مقدمة برنامج ع المسرح، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الثلاثاء، أن :"كان نفسي وأنا صغيرة أكون راقصة وستايلست .. وتقريباً دي الأمنية اللي معملتهاش".
وتابعت حلا شيحة، ان : " كنت بنجذب للرجالة المتدينة وكنت بحب ارتبط بشخص علشان نصلي سوا ونقرأ قرآن سوى".

استضافت الليلة الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامجها الرمضاني، «ع المسرح»، والمُذاع عبر 3 شاشات وهم «الفضائية المصرية» و«الحياة» و«cbc» بجانب عرضه على منصة WATCH IT.

وكشفت حلا شيحة المقرر أن تُعرض حلقتها على جزأين الليلة وغدًا، الكثير عن كواليس عودتها من قرار اعتزال الفن، وعن أزمة الحجاب، وترد خلال الحلقة على الهجوم التي تعرضت له من قِبل الفنانين بعد شطبها من نقابة المهن التمثيلية وأزمتها مع الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية.

 

كما تتطرق حلا في الحديث للعودة وانضمامها لمسلسل "إمبراطورية ميم" الذي يُعرض في الموسم الرمضاني الحالي، والتي تشارك فيه البطولة مع النجم خالد النبوي، ويُعرض حصريًا على قناة DMC، وتطرق الحديث لبعض الأسرار في حياتها الشخصية وعلاقتها بأبنائها وعن خططها الفنية للمستقبل.

وتصدرت منى عبد الوهاب في العام الماضي قوائم الأكثر مشاهدة ببرنامجها، «أنا والقناع» الذي كان يُعرض على قناتي الحياة وcbc ضمن خريطة الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية وإنتاج شركة DS+.

واستضافت فيه عدد من السوبر ستار من الفنانين والإعلاميين، من بينهم النجمة يسرا والنجمة غادة عادل والنجمة نيللي كريم والنجم شريف منير والكومديانه شيماء سيف ومحيي إسماعيل وبيومي فؤاد وريهام عبد الغفور، وكريم فهمي وحنان مطاوع وخالد الصاوي وايمن بهجت قمر والإعلامي جابر القرموطي.

حلا شيحة الإعلامية منى عبد الوهاب الفنانة حلا شيحة النجمة غادة عادل النجمة نيللي كريم النجم شريف منير قناة الحياة

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