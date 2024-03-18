حلا شيحة تعترف: «حبيت النقاب.. ويا ريت الناس تحترم إحساسي»

حلت الليلة النجمة حلا شيحة ضيفة مع الإعلامية منى عبد الوهاب في برنامج «ع المسرح»، والمُذاع عبر 3 قنوات منها تابعة للشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية، وهي “الفضائية المصرية، قناة الحياة، قناة cbc”.

وتحدثت حلا شيحة، خلال الحلقة عن فترات اعتزالها الفن وارتدائها للحجاب، حيث قالت انها تربت في أسرة علمتها أن هناك ربًّا لهذا الكون، ووالدتها كانت تُمارس التأمل بشكل كبير، وتُعلمهم حمد الله على كل شيء، لكنها لم تعلمها الضوابط الدينية بالتفاصيل، فتعودت من طفولتي أكون مع نفسي كثيرًا وأجلس اتأمل.

وأضافت: في فترة من الفترات وتحديدًا في سن الـ23 كنت مشهورة وفنانة معروفة، قررت مع نفسي ودون الجلوس مع شيخ أو أي شخص يعظني، ارتداء الحجاب، وشعرت وقتها أن الحجاب خطوة أقرب بالنسبة لي لربنا، وبالطبع أسرتي كلها كانت في حالة تعجب شديد من هذه الخطوة.

وأكدت حلا أن طريق الحجاب والبُعد عن الفن والشهرة والأضواء ومن ثم الزواج والإنجاب، كان يشعرها بأنها تتقرب من الله كما وصفتها: «كانت رحلة روحانية».

أما عن النقاب فقالت حلا إنها قررت ارتداءه في أول عمرة تقوم بها، وكانت تعلم أنه ليس فرضًا لكنها أرادت أن تتقرب أكثر لله، وأكدت أن النقاب كان شعوره جميل بالنسبة لها قائلة: «حبيت النقاب»، وطلبت أن يحترم الجمهور والنقاد هذا الإحساس.

ونفت حلا شيحة أنها امتهنت مهنة الداعية الإسلامية، أو حتى أنها حفظت القرآن الكريم كاملًا، وكل هذا جاء بسبب رؤى وأحلام شاهدتها كثيرًا، كانت علامات لها في هذا الطريق.

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