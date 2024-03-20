علامات فورية تظهر عند الإكثار من الشاي والقهوة.. اكتشفها

يعد الكافيين من أكثر المواد الطبيعية المنتشرة فى العالم ويوجد عدد كبير من المشروبات والأطعمة منها الشاي والقهوة والشيكولاتة والمشروبات الغازية .

ويمد الكافيين الجسم ببعض الفوائد خاصة فيما يتعلق بالوظائف الذهنية وزيادة النشاط ولكن عند زيادته عن حده يسبب مضاعفات خطيرة مثل توقف القلب وارتفاع الضغط .

ووفقا لما جاء فى موقع “ medlineplus” نعرض لكم الحالات التى يتحول فيها الكافيين إلى مادة ضارة .

ويعد تناول ما يصل إلى 400 ملجم من الكافيين يوميًا للإنسان السليم هو الحد الأمن لتجنب حدوث أى مضاعفات وهو ما يعادل 4 فناجين قهوة، أما وإذا كنت تأكل أو تشرب الكثير من الكافيين فقد يسبب ذلك مشاكل صحية، مثل:

الأرق والرعشة

أرق

الصداع

دوخة

معدل ضربات القلب سريع

تجفيف

قلقبعض الناس أكثر حساسية لتأثيرات الكافيين من غيرهم.

