علامات فورية تظهر عند الإكثار من الشاي والقهوة.. اكتشفها

يعد الكافيين من أكثر المواد الطبيعية المنتشرة فى العالم ويوجد عدد كبير من المشروبات والأطعمة منها الشاي والقهوة والشيكولاتة والمشروبات الغازية .
ويمد الكافيين الجسم ببعض الفوائد خاصة فيما يتعلق بالوظائف الذهنية وزيادة النشاط ولكن عند زيادته عن حده يسبب مضاعفات خطيرة مثل توقف القلب وارتفاع الضغط .
ووفقا لما جاء فى موقع “ medlineplus” نعرض لكم الحالات التى يتحول فيها الكافيين إلى مادة ضارة .
ويعد تناول ما يصل إلى 400 ملجم من الكافيين يوميًا للإنسان السليم هو الحد الأمن لتجنب حدوث أى مضاعفات وهو ما يعادل 4 فناجين قهوة، أما وإذا كنت تأكل أو تشرب الكثير من الكافيين فقد يسبب ذلك مشاكل صحية، مثل:
الأرق والرعشة
أرق
الصداع
دوخة
معدل ضربات القلب سريع
تجفيف
قلقبعض الناس أكثر حساسية لتأثيرات الكافيين من غيرهم.