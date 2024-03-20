محافظ الغربية يشهد الاحتفال بالعاشر من رمضان من المسجد الأحمدي بطنطا

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مساء أمس الثلاثاء، احتفال مديرية الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان، من داخل رحاب المسجد الأحمدي بطنطا.

وأدى محافظ الغربية صلاتي العشاء والتراويح، تلاها تلاوة قرآنية للشيخ رمضان الشاذلي، ثم كلمة للشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف، تحدث فيها عن الدروس المستفادة من انتصارات العاشر من رمضان، حيث ضرب الجندي المصري أروع الأمثلة في البطولات والتضحيات.. واختتمت الاحتفالية بالابتهالات الدينية للشيخ محمد جاد.

وقدم محافظ الغربية التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي ولقيادات القوات المسلحة ولأبناء المحافظة بمناسبة هذه الذكرى الخالدة.

وأكد المحافظ أن الجيش المصري استطاع الانتصار على العدو، واستعادة الأرض وتحقيق الانتصار العظيم.