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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

اصحى يا نايم وحد الدايم..أول مسحراتية بجنوب سيناء: أنادي على الأطفال بأسمائهم|شاهد

المسحراتيه في طور
المسحراتيه في طور سيناء

"اصحى يا نايم وحد الدايم"، ينتظر يوميا اطفال حي الزهراء بطور سيناء، ايمان عبد الحميد أول سيدة سيناوية بجنوب سيناء تعمل في مهنة المسحراتي   بهذه العبارة المشهورة وهي تنادي كل طفل باسمه  فيخرجون حاملين فوانيس رمضان خلفهم مرددين اغاني رمضان  في فرحة كبيرة صنعته المسحراتيه ايمان عبد الحميد .
قالت ايمان عبد الحميد انها تعيش في جنوب سيناء منذ ٢٧ سنة وتقوم بمهنة المسحراتي منذ عشر سنوات في حي الزهراء بطور سيناء لإضفاء البهجة وصنع فرحة رمضان للاطفال مشيرا إلي انها كل يوم تخرج يوميا من الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالطبلة واغاني رمضان  تجوب شوارع حي الزهراء بمشاركة الاطفال التي تنادي عليهم باسمائهم حيث ينتظرها الاطفال امام العمارات وفي بلكونات و شرفات المنازل .
وتابعت عبد الحميد  انها هي المسحراتيه الوحيدة في طور سيناء وتعمل في حي الزهراء التي تقيم فيه من اجل صنع  الفرحة والبهجة للاطفال  بإجواء وبركة رمضان واضافت إن الاهالي يطلبون منها يوميا ان تنادي علي اطفالهم للاستيقاظ وتناول السحور  مشيرة إلي إن الاطفال يجوبون معها شوارع الحي بالفوانيس يغنون اغاني رمضان في فرحة وبهجة كبيرة .
واضافت عبد الحميد انها مستمرة في مهنة المسحراتي من اجل اسعاد الاطفال وصنع فرحة رمضان طالما تعيش في تلك المدينة المباركة طور سيناء .

المسحراتيه

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IMG_٢٠٢٤٠٣١٩_٠٠٥٢١٧
IMG_٢٠٢٤٠٣١٩_٠٠٥٢١٤
IMG_٢٠٢٤٠٣١٩_٠٠٥٢١٤
IMG_٢٠٢٤٠٣١٩_٠٠٥٢٠٦
IMG_٢٠٢٤٠٣١٩_٠٠٥٢٠٦
جنوب سيناء طورسيناء اول مسحراتيه رمضان الاطفال

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