عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

220 مليون جنيه لتمويل مشروعات البنية الأساسية بمحافظة البحيرة

صدى البلد

أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على اهتمام الجهاز بالمساهمة في تطوير وتنمية المناطق الأكثر احتياجا وتحسين مستوى الخدمات الأساسية بها بالتعاون مع الشركاء المحليين والدوليين، وذلك بما يتفق مع خطة واستراتيجيات الدولـة الرامية إلى تهيئة البيئة الملائمة لإقامة المشروعات الصغيرة الجديدة واستمرار وتطوير المشروعات القائمة مما يساعد على توفير المزيد من فرص العمل للشباب.

مؤشر البورصة يقفز 1% والأسهم تربح 28 مليار جنيه

حماية المستهلك يضبط ورشا لتصنيع مراتب مقلدة تستخدم أسماء علامات تجارية

وكشف رحمي عن تنفيذ الجهاز حاليا امشروعات جديدة لتطوير البنية الأساسية بمحافظة البحيرة بإجمالي يبلغ 4 ملايين جنيه يتم من خلالها تنفيذ ترميم وصيانة كلا من مدرسة الحرية الصباحية الابتدائية ومدرسة أبو مندور الابتدائية وذلك لتطوير المرافق التعليمية بتلك المدارس باستخدام العمالة غير المنتظمة في هذه المناطق حيث توفر هذه المشروعات حوالى 4 آلاف يومية تشغيل خلال فترة تنفيذها.

 وأضاف رحمي أن حوالى 15 الف مواطن سيستفيدون من تطوير هذه المدارس.

وأضاف رحمي أن هذه المشروعات الجديدة تعتبر استكمالا لجهود الجهاز التي ينفذها بالتعاون مع محافظة البحيرة لتلبية احتياجات المواطنين والعمل على تطوير البنية الأساسية بالمحافظة حيث سبق وأن نفذ الجهاز العديد من المشروعات في المناطق الأكثر احتياجا بالمحافظة بقيمة تخطت 220 مليون جنيه مؤكدا على توفير تلك المشروعات أكثر من مليون يومية تشغيل تم من خلالها تطوير شبكات المياه والصرف الصحي ورصف الطرق الريفية وتطوير مراكز الشباب والمدارس والوحدات الصحية.

وتابع رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يقوم بتنفيذ مشروعات تطوير البنية الأساسية بمختلف المحافظات وذلك في إطار اتفاقية معالجة أسباب الهجرة غير النظامية الممولة من الاتحاد الأوروبي.

احتياجات المواطنين إستراتيجيات الدولة إقامة المشروعات البنية الأساسية الشركاء المحليين العمالة غير المنتظمة المناطق الأكثر إحتياجا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

هنفطر ونتسحر امتى| موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان بعد تغيير التوقيت الشتوي

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

رضا عبد العال وخالد الغندور يفتحان النار على حسين الشحات| كيف رد الأهلي؟

يرفض تماما الانضمام للزمالك.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي السابق

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن أسد التجمع الأول | تفاصيل بالفيديو

ترشيحاتنا

بهذه العبادة دخل أحد الصحابة الجنة.. احرص عليها قدر المستطاع

راجعة من درس القرآن.. علقة موت لقهوجي حاول تجريد طفلة من ملابسها

مدير مبيعات شركة أدوية يستولى على عقاقير طبية بقيمة 28 مليون جنيه

خاص| تعديل مناهج التيرم الثاني قبل امتحانات نهاية العام؟.. الأعلى للجامعات يوضح

50 ألف طن.. مصر تجهز شحنة غاز مسال للتصدير إلى أوروبا خلال أيام

البنك المركزي المغربي: قريبا سنحرر سعر الدرهم لتنفيذ متطلبات صندوق النقد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسد يتجول بشوارع التجمع| ماذا حدث له.. وما هي تفاصيل الواقعة؟

بشرى سارة للصنايعينة.. الدولة ستدعمك اقتصاديًا واجتماعيًا في هذه الحالات| القصة الكاملة

ملك قورة: سيناريو مسلسل بيت الرفاعي حمسني.. ليلى علوي علمتني فن التمثيل وشخصيتها تشبهني

رضا عبد العال وخالد الغندور يفتحان النار على حسين الشحات| كيف رد الأهلي؟

فيديو

أظافرهن.. كريم عبد العزيز يكشف عما يجذبه فى النساء

ربنا يكون فى عون زوجتى.. كريم عبدالعزيز يتحدث عن أولاده خلال بيج تايم

كل حاجة بانت خلصت يا جماعة.. سر فسخ خطوبة مسلم ويارا بعد أسبوعين

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ