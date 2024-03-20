مؤشر البورصة يقفز 1% والأسهم تربح 28 مليار جنيه

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.. وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 28 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 29075 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 35257 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% ليصل إلى مستوى 12423 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 6288 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 9071 نقطة.