عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مؤشر البورصة يقفز 1% والأسهم تربح 28 مليار جنيه

صدى البلد

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات اليوم الأربعاء بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة.. وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 28 مليار جنيه.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.39% ليصل إلى مستوى 29075 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.48% ليصل إلى مستوى 35257 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.66% ليصل إلى مستوى 12423 نقطة.


كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 6288 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.28% ليصل إلى مستوى 9071 نقطة.

30 سهما مقيدة بالبورصة ارتفع مؤشر الشركات البورصة المصرية الشركات المتوسطة المحدد النسبي لأكبر 30 سهما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

هنفطر ونتسحر امتى| موعد آذان الفجر والمغرب في رمضان بعد تغيير التوقيت الشتوي

رضا عبد العال وخالد الغندور يفتحان النار على حسين الشحات| كيف رد الأهلي؟

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

قرار عاجل من النيابة العامة بشأن أسد التجمع الأول | تفاصيل بالفيديو

يرفض تماما الانضمام للزمالك.. إعلامي يفجر مفاجأة بشأن نجم الأهلي السابق

مزيد من التراجع.. مفاجأة في سعر اللحوم في الأسواق اليوم

ترشيحاتنا

والد طالب الدقهلية قبل جلسة محاكمة المتهم بالتخلص من نجله: كان بيجهز للتخلص من ثلاثة اخرين

متخففوش الملابس.. الأرصاد تحذر المواطنين: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة

قرار عاجل بشأن المتهمين في سرقة أموال من شركة سيارات بالساحل

لأول مرة منذ 13 عاما.. رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية يزور سوريا

وزير الأوقاف: 17 مليار جنيه لبناء وتجديد 11 ألف مسجد بعهد السيسي

التعليم تعقد اختبارا تحريريا لأعضاء لجان النظام والمراقبة بامتحانات الثانوية العامة 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بشرى سارة للصنايعينة.. الدولة ستدعمك اقتصاديًا واجتماعيًا في هذه الحالات| القصة الكاملة

ملك قورة: سيناريو مسلسل بيت الرفاعي حمسني.. ليلى علوي علمتني فن التمثيل وشخصيتها تشبهني

رضا عبد العال وخالد الغندور يفتحان النار على حسين الشحات| كيف رد الأهلي؟

بامكانيات مش هتخليك تندم انك اشتريته .. هاتف Huawei nova 12i

فيديو

ربنا يكون فى عون زوجتى.. كريم عبدالعزيز يتحدث عن أولاده خلال بيج تايم

كل حاجة بانت خلصت يا جماعة.. سر فسخ خطوبة مسلم ويارا بعد أسبوعين

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

مجد القاسم يطرح أغنية رمضان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ