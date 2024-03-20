قطعها بصاروخ.. القصة الكاملة لمقـ.تل ربة منزل على يد جارها بالإسكندرية

تخلى رجل عن إنسانيته وقرر قتل جارته بغرض السرقة، بمنطقة برج العرب غربي الإسكندرية، ولم يكتف بقتلها فقط بل قطع جسدها بصاروخ وألقى بكل قطعة في مكان لإخفاء معالم جريمته.

بداية الواقعة

وبدأت أحداث القضية المقيدة برقم 10429 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط قسم شرطة برج العرب بالعثور على أشلاء جثة لربة في دائرة القسم.

وتبين من التحقيقات، أنه علي اثر بلاغ لقسم شرطة برج العرب ، بالعثور علي أشلاء التي تبين أنها لجثمان المجني عليها "د.م.ع"ربة منزل، حيث توصلت التحريات الي قيام المتهم "ر.ش.ع" صنايعي رخام بارتكاب الواقعة، وأن المتهم يقطن بجوار المجني عليها بمحل سكنها.

دوافع ارتكاب الجريمة

ونظرا لمرورة بضائقة مالية عقدم العزم وبيت النية علي قتل المجني عليها بهدف سرقتها، فهداه تفكيره الشيطاني الي انتظارها حال عودتها الي منزلها، وتظاهر بإصلاح مصباح كهربائي في الممر الفاصل بين مسكنهما حال إعتلائه لدرج خشبي، وعند مرور المجني عليها أمنة غير مفطنة لروحه الشريرة حتي ضربها علي رأسها بمطرقة أعدها مسبقا، وما أن صرخت حال سقوطها علي الارض، حتي اسرع المتهم فكتم فمها بيده لمنعها من الاستغاثة واستل سلاح أبيض مفك من ملابسه وتعدي عليها بعدة طعنات، ثم قام بجذبها الي مسكنه وأغلق باب الشقة وأدخلها الحمام وفتح عليها صنبور المياة مكمما بيده فمها، حتي تأكد من وفاتها ونزع عنها متعلقاتها الشخصية وأحضر جهاز قطع كهربائي صاروخ وقام بتقطيع جسدها علي عدد 7 قطع، ووضعهم في حقائب بلاستيكية وتخلص منهم كلا علي حدة في أماكن متفرقة بدائرة القسم، والقاء التراب عليها حتي لايفتضح أمره.

إخفاء معالم الجريمة

وأضافت التحقيقات أن المتهم عاد إلي الشقة محل الواقعة لاخفاء أدوات الجريمة بأن طهرها بالماء، واستخلص من متعلقات المجني عليها مفتاح شقتها وتوجه الي مسكنها وسرق بعض منقولات المجني عليها مشغولات ذهبية لعدد 5 خواتم، وحاسب محمول، وشاحن و3 هواتف محمولة، وحافظة جلدية تحوي علي عملات أجنبية، وحقيبة سفر تحوي علي ملابس خاصة بالمجني عليها، ثم تواصل مع المتهمة "س.م.م" لرغبته في بيع ما تحصل عليه من مسروقات فحصرت إليه وسلمها جزء منها مقررا التصرف فيهم بالبيع واقتسام ثمنهما والتي قامت ببيع جزء منها الي المتهم "م.ي.س"، وتبين من خلال بيع المشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها مزيفه فقررت التخلص منهم بالقائهم بأحد مصارف المياة.

تحرر محضر بالواقعة ،وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهم الي محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت قرارها المتقدم.