اختلال عجلة القيادة.. التفاصيل الكاملة لمصرع شخصين في حادث مروري بالإسكندرية

لقى شخصين مصرعهما إثر حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأخرى ملاكي بطريق الإسكندرية الساحلي الدولي بمنطقة الدخيلة، غربي محافظة الإسكندرية، وجرى نقل الجثتين إلى المشرحة.

وبدأت الواقعة عندما تقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة، يفيد ورود بلاغ لإدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بالطريق الساحلي الدولي منزل كوبري وادي القمر ووجود متوفين.

وعلى الفور انتقل ضباط قسم شرطة الدخيلة وإدارة المرور إلى موقع الحادث رفقة سيارات الإسعاف، وتبين من الفحص حدوث تصادم بين سيارة نقل ثقيل بمقطورة رقم "س.ن.ف 7391"، رخصة تسيير المقطورة منتهية وملاكي رقم "س.ر.ف 3783".

وكشفت المعاينة أنه أثناء سير السيارة الملاكي بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها المدعو "محمد.ع.م" 67 سنة، بالمعاش، ما أدى إلى انحرافها واصطدامها بالسيارة نقل ثقيل قيادة المدعو "محمد.أ.ح" 58 سنة، سائق، ثم اصطدمت بالحاجز الخرساني يمين الطريق.

وقد أسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة الملاكي ومرافقه، وجرى نقل الجثتين إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، والتحفظ على السيارتين.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات.