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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فيها حاجة حلوة.. قس يتبرع بصكوك الأضاحي لأوقاف الإسكندرية

استقبل الشيخ سلامة عبد الرازق نجم وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، القس اسطافنيوس راعي كنيسة العصافرة بمكتبه بديوان عام المديرية وذلك للمشاركة في صكوك الإطعام التي تشرف عليها وزارة الأوقاف خلال شهر رمضان. 

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وقال الشيخ سلامة عبد الرازق، إن المصريين نسيج واحد وأن روح المحبة والأخوة هي عنوانهم ودائما يشارك رجال الكنيسة إخوانهم في كافة المناسبات الدينية، كما يشارك رجال الأوقاف والأزهر الشريف في كافة المناسبات الدينية بالكنيسة.

وأوضح القس أسطافنيوس، أننا نعيش أزهى عصور الوحدة الوطنية صفا واحدا ويدا واحدة خلف قيادة سياسية حكيمة تملأ قلوبنا حبا ووفاء لوطننا. 

وأمدكد أن مشاركته في صكوك الإطعام تنبع من قرارة نفسه لما يلمسه ويراه من دور للأوقاف في محافظة الإسكندرية وسائر المحافظات وما تقدمه الأوقاف لأبناء الشعب المصري دون تفرقة بين مسلم ومسيحي سوء كان من لحوم الإطعام أو الأضاحي.

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