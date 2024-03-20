عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

روجينا تحتفل بانتهاء تصوير مسلسل «سر إلهى» وعيد ميلاد رؤوف عبد العزيز

احتفلت الفنانة روجينا، صباح اليوم الأربعاء، بانتهاء تصوير مسلسل "سر إلهي"، بحضور صناع العمل، وذلك في استوديو مغربي.

وشارك الجميع في تقطيع تورتة الاحتفال بانتهاء المشاهد الأخيرة من المسلسل، وسط أجواء مليئة بالفرحة والنجاح بحضور كل صناع بجانب نجمة العمل روجينا ومنهم أحمد مجدي ورشا مهدي ومحمد الحديني ومحسن منصور وأحمد سلامة وغيرهم.

وفاجأت النجمة روجينا، المخرج رؤوف عبد العزيز، بالاحتفال بعيد ميلاده، الذي يتزامن مع انتهاء آخر يوم تصوير بالمسلسل، ما جعل حالة من الفرح والسعادة تخيم على كل المتواجدين داخل لوكيشن تصوير المسلسل الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر شاشة قناة cbc، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما تواصل النجمة روجينا على مدار الحلقات السابقة من المسلسل، تصدر العديد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي منها تطبيق "X" بسبب مسلسلها "سر إلهي" الذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان هذا العام.

وحققت الحلقات الـ9 الأولى من مسلسل "سر إلهي" نسب مشاهدة مرتفعة، وتصدرت "روجينا" التريند أكثر من مرة وسط إشادات واسعة بأدائها في أحداث المسلسل وكون الشخصية مغايرة تماما عما قدمته "روجينا" بأعمالها الدرامية السابقة.

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي: "كالعادة تتصدر المبدعة روجينا التريندات في مسلسلها الجديد سر إلهي القصص والدراما الجيدة تظل لسنوات طويلة، نجمة بارعة مهما عنها كتبنا، تخطت تلك الكلمات والسطور، الفخامة اللي بمسلسل سر إلهي تاخدك لدنيا ثانية، كاست جميل ومخرج مبدع الله على العمل اللي يا خد القلوب معاه، روجينا تواصل تصدر التريند بعد أحداث الحلقة الرابعة".

تدور أحداث مسلسل “سر إلهي” في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق حول "نصرة" التي تعاني الأمرين تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه عندما يغدر بها أقرب الناس لها فتسعى للانتقام.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.

مسلسل "سر إلهي"، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل سر إلهى
مسلسل سر إلهى
مسلسل سر إلهى
مسلسل سر إلهى
مسلسل سر إلهى
مسلسل سر إلهى
مسلسل سر إلهى
مسلسل سر إلهى
مسلسل سر إلهى
مسلسل سر إلهى
مسلسل سر إلهى
مسلسل سر إلهى
مسلسل سر إلهى
مسلسل سر إلهى
مسلسل سر إلهى
مسلسل سر إلهى
مسلسل سر إلهى
مسلسل سر إلهى
مسلسل سر إلهى
مسلسل سر إلهى
مسلسل سر إلهى
مسلسل سر إلهى
مسلسل سر إلهى
مسلسل سر إلهى
الفنانة روجينا الفنان محمد ثروت المخرج رؤوف عبد العزيز النجمة روجينا رؤوف عبد العزيز مسلسل سر إلهي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلب وحيد من أحمد رفعت بعد مغادرة العناية المركزة: "عايز دي!"

2000 جنيه|الذهب يخالف التوقعات عاشر أيام رمضان.. ومفاجأة في عيار 21 الآن

نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

والد ضحية مدرس الفيزياء بالدقهلية: المتهم خطط للتخلص من 3 طلاب آخرين

رئيس سموحة: كولر يجتمع مع هذا اللاعب ساعة لضمه للأهلي

مزيد من التراجع.. مفاجأة في سعر اللحوم في الأسواق اليوم

"نزرع له جهاز".. جمال شعبان يكشف العلاج النهائي لـ أحمد رفعت

موضوعات متعلقة

سلمى أبو ضيف تطرح أغنية أعلى نسبة مشاهدة

سمية الخشاب: مشهد دخولى القبر فى مسلسل بـ 100 راجل ذكرنى بوالدتى

أظافرهن.. كريم عبد العزيز يكشف عما يجذبه فى النساء

مجد القاسم يطرح أغنية رمضان

مسلسل المداح 4 الحلقة 10.. الجن يهزم صابر وغرق ابنه وحرق العرافة عزيزية

مسلسل بـ100 راجل الحلقة 9.. سمية الخشاب تنقذ سما إبراهيم من القـ.تل

مسلسل قلع الحجر الحلقة 9 .. زوجة محمد رياض تطعنه بآلة حادة

تتر مسلسل بقينا اتنين.. جنات تنتهي من تسجيل أغنية "حاجة وتسعين"

ترشيحاتنا

إسرائيل تزعم تصفية أربعة من كبار أعضاء لجنة الطوارئ التابعة لحماس برفح

رئيس وزراء أيرلندا يعلن استقالته من منصبه

تحقيقات حريق مصحة الأصدقاء لعلاج الإدمان تكشف عن مفاجآت مثيرة

النيابة الإدارية: مصحة علاج الإدمان المحترقة غير مرخصة ولم تحصل على موافقة الصحة

قرار عاجل من المحكمة بشأن الفنان أحمد عز

على غير المتوقع.. قطع الكهرباء اليوم الأربعاء 20 مارس في هذه الأماكن والمواعيد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روجينا تحتفل بانتهاء تصوير مسلسل «سر إلهى» وعيد ميلاد رؤوف عبد العزيز

"نزرع له جهاز".. جمال شعبان يكشف العلاج النهائي لـ أحمد رفعت

الكيلو بكام| أسعار كحك العيد 2024.. وهنا ستجده بخصم 40%

أسد يتجول بشوارع التجمع| ماذا حدث له.. وما هي تفاصيل الواقعة؟

فيديو

أظافرهن.. كريم عبد العزيز يكشف عما يجذبه فى النساء

ربنا يكون فى عون زوجتى.. كريم عبدالعزيز يتحدث عن أولاده خلال بيج تايم

كل حاجة بانت خلصت يا جماعة.. سر فسخ خطوبة مسلم ويارا بعد أسبوعين

حسن عبد الفتاح: مليش فى حاجة غير التمثيل .. وبرفض العمل مع بعض النجوم لهذا السبب |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

شريف نادي

شريف نادي يكتب : عامان من الحرب الروسية الأوكرانية

وسيم الفيومي

وسيم الفيومي يكتب: السخرية لا تبني حضارة ولا تعمر ديارا

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة وإعادة بناء الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ