روجينا تحتفل بانتهاء تصوير مسلسل «سر إلهى» وعيد ميلاد رؤوف عبد العزيز

احتفلت الفنانة روجينا، صباح اليوم الأربعاء، بانتهاء تصوير مسلسل "سر إلهي"، بحضور صناع العمل، وذلك في استوديو مغربي.

وشارك الجميع في تقطيع تورتة الاحتفال بانتهاء المشاهد الأخيرة من المسلسل، وسط أجواء مليئة بالفرحة والنجاح بحضور كل صناع بجانب نجمة العمل روجينا ومنهم أحمد مجدي ورشا مهدي ومحمد الحديني ومحسن منصور وأحمد سلامة وغيرهم.

وفاجأت النجمة روجينا، المخرج رؤوف عبد العزيز، بالاحتفال بعيد ميلاده، الذي يتزامن مع انتهاء آخر يوم تصوير بالمسلسل، ما جعل حالة من الفرح والسعادة تخيم على كل المتواجدين داخل لوكيشن تصوير المسلسل الذي يتم عرضه خلال الفترة الحالية عبر شاشة قناة cbc، إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما تواصل النجمة روجينا على مدار الحلقات السابقة من المسلسل، تصدر العديد من منصات مواقع التواصل الاجتماعي منها تطبيق "X" بسبب مسلسلها "سر إلهي" الذي يعرض ضمن موسم دراما رمضان هذا العام.

وحققت الحلقات الـ9 الأولى من مسلسل "سر إلهي" نسب مشاهدة مرتفعة، وتصدرت "روجينا" التريند أكثر من مرة وسط إشادات واسعة بأدائها في أحداث المسلسل وكون الشخصية مغايرة تماما عما قدمته "روجينا" بأعمالها الدرامية السابقة.

وجاءت تعليقات المتابعين كالتالي: "كالعادة تتصدر المبدعة روجينا التريندات في مسلسلها الجديد سر إلهي القصص والدراما الجيدة تظل لسنوات طويلة، نجمة بارعة مهما عنها كتبنا، تخطت تلك الكلمات والسطور، الفخامة اللي بمسلسل سر إلهي تاخدك لدنيا ثانية، كاست جميل ومخرج مبدع الله على العمل اللي يا خد القلوب معاه، روجينا تواصل تصدر التريند بعد أحداث الحلقة الرابعة".

تدور أحداث مسلسل “سر إلهي” في إطار اجتماعي شعبي، مليء بالتشويق حول "نصرة" التي تعاني الأمرين تجد نفسها في موقف لا تحسد عليه عندما يغدر بها أقرب الناس لها فتسعى للانتقام.

يعرض مسلسل "سر إلهي"، بطولة النجمة روجينا، خلال شهر رمضان الجاري حصريا على شاشة قناة CBC، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز، وإنتاج كودكس، ويشارك ببطولة المسلسل الفنان محمد ثروت، الفنان أحمد مجدي، الفنانة مي سليم، الفنانة رنا رئيس، الفنانة نهى عابدين.

مسلسل "سر إلهي"، ينتمي لنوعية المسلسلات ذات الـ15 حلقة، ومن إنتاج شركة كودكس، تأليف أمين جمال، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

مسلسل سر إلهى

مسلسل سر إلهى

مسلسل سر إلهى

مسلسل سر إلهى

مسلسل سر إلهى

مسلسل سر إلهى

مسلسل سر إلهى

مسلسل سر إلهى

مسلسل سر إلهى

مسلسل سر إلهى

مسلسل سر إلهى