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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أخبار التوك شو| الرئيس السيسي يوجه رسالة مهمة للحكومة.. ومفاجأة بشأن حالة الجو وأسعار الذهب والدولار

صدى البلد

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية العديد من الموضوعات المختلفة والمتنوعة، ونرصد لكم أبرزها خلال التقرير التالي:

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نزل 4 جنيهات|مفاجأة في سعر الدولار رسميًا الآن.. وتوقف كامل للسوق السوداء

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الدولار الأمريكي يرتفع أمام الروبل الروسي بنهاية تعاملات اليوم

 

تخفيف الأعباء عن المواطنين.. السيسي يوجه رسالة مهمة للحكومة

عرضت قناة “إكسترا نيوز” خبرًا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، اجتمع اليوم، الأربعاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس السيسي اطلع خلال الاجتماع على المؤشرات الكلية للاقتصاد، في ضوء الإجراءات الاستثمارية والتمويلية الأخيرة، وحزم تنشيط القطاعات الاقتصادية وبرامج جذب الاستثمارات التي ركزت عليها جهود الحكومة على مدار العام الماضي، وهو ما انعكس في تحسن نظرة مؤسسات التصنيف الائتماني الدولية لمستقبل الاقتصاد المصري، حيث تم في هذا الصدد بحث سبل تعزيز النمو المستدام، وزيادة نشاط القطاع الخاص، والتركيز بشكل أكبر على القطاع الصناعي ونقل التكنولوجيا الحديثة وزيادة الصادرات.

 

بداية الربيع| الأرصاد تُعلن مفاجأة حول طقس الـ 24 ساعة القادمة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة على مدارالـ3 أيام المقبلة، ونستعرض لكم أبرز التوقعات من خلال السطور التالية.

وكشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت "شاكر" خلال مداخلة تصريحات تلفزيونية إن هذه الفترة تشهد تقلبات جوية بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، لافتة إلى أن هذا التوقيت من العام تبدأ فيه رياح الخماسين والتي قد يكون لها تأثير وتقلبات جوية وتكون المنخفضات الصحراوية.

 

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 20 مارس 2024

 

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقريرًا مفصلًا عن أسعار  الدولار والعملات العربية والأجنبية اليوم الأربعاء 20 مارس 2024.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم
سعر الدولار اليوم  
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 49.22 جنيه للبيع، و49.08 جنيه للشراء.

سعر اليورو اليوم
سعر اليورو 53.85 جنيه للبيع، و 53.68 جنيه للشراء

سعر الجنيه الإسترليني اليوم 
سعر الجنيه الإسترليني 63.30 جنيه للبيع، و63.11 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي اليوم 
سعر الريال السعودي 13.12 جنيه للبيع، و13.08 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي اليوم 
سعر الدينار الكويتي 160.48  جنيه للبيع، و159.97 جنيه للشراء .


أسعار الذهب الآن في مصر.. وعيار 21 يسجل مفاجأة جديدة

 

قدم برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”. تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الأربعاء 20 مارس 2024.

ويبحث الكثير من المواطنين عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة؛ وذلك بسبب التغيرات الكبيرة التي شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3469 جنيه للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3035 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2601 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل  24280 جنيه.


نبعد عن جروبات الماميز.. نصائح مهمة لأولياء أمور طلاب الثانوية

قدم وليد هندي، استشاري الطب النفسي رسالة هامة لأولياء أمور طلاب الثانوية، قائلًا إن القلق ليس له داعي وذلك لوجود مساحة كبيرة لاستيعاب كافة الطلاب في التعليم الجامعي.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، اليوم الأربعاء، أنه علميًا لا يوجد مسمى “كلية القمة” وأن القمة هو أن يبذل الشخص أقصى ما لديه ليصبح في قمة المجال الذي يدرسه.


بلينكن يصل إلى السعودية لإجراء محادثات بشأن غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلاً يفيد بأن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يصل إلى السعودية لإجراء محادثات بشأن غزة.

 

البسوا الكمامات|الأرصاد: رياح الخماسين تبدأ في هذا الموعد.. وتحذير عاجل لهذه الفئات

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة المقبلة، على القاهرة الكبرى وباقي محافظات الجمهورية.

وقالت "شاكر" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن هذه الفترة تشهد تقلبات جوية بين الارتفاع والانخفاض في درجات الحرارة، لافتة إلى أن هذا التوقيت من العام تبدأ فيه رياح الخماسين والتي قد يكون لها تأثير وتقلبات جوية وتكون المنخفضات الصحراوية.

وأضافت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بُعد بهيئة الأرصاد الجوية أن موسم الربيع تنتشر فيه الأمراض نظرًا لوجود عملية التزهير وانتشار حبوب اللقاح وهذا يؤثر بشكل كبير على أصحاب الحساسية والجيوب الأنفية وحساسية العين.

 

أسماء جلال تكشف سبب رفضها دور فى أعلي نسبة مشاهدة.. وكواليس أشغال شقة

قالت الفنانة أسماء جلال، إنها كانت خائفة من عمل دورها فى مسلسل أشغال شقة، متابعة: "الحلو فى الموضوع كانت أن المواقف هي الكوميدية ومش حد بيقعد يضحك.. وأنا بتشد لهذا النوع من الكوميديا".

وأضافت  الفنانة أسماء جلال، خلال حوارها عبر فضائية "العربية": "أنا بعشق أم صابرين وبدلة التخن اللي كنت بلبسها فى المسلسل كانت بتجيلي فى الكوابيس.. والكواليس الخاصة بالمسلسل كانت خطيرة.. والمشاهد اللي مع مصطفي غريب كنا بنقعد نعيدها كتير من كتر ما كنا بنضحك وهو دمه خفيف أوي".

وتابعت  الفنانة أسماء جلال: "تركت دوري فى مسلسل أعلي نسبة مشاهدة من أجل التفرغ لدوري فى أشغال شقة.. وكنت مضيت بالفعل على مسلسل أعلي نسبة مشاهدة وعملت بروفات وكنا هنبتدي قبل رمضان ثم قرروا تأجيله لبعد رمضان.. وبعدين فجأة قرروا يخلوا فى رمضان.. وكنت بالفعل قريت أشغال شقة وأتعلقت بيه وحبيته.. وقبل ما أصوره لقيتهم بيخيروني.. والأتنين حلوين جدا".

 

طلعت زكريا الصغير|الجمهور يشيد بـ مصطفى غريب والأخير: سعيد جدًا بردود الأفعال

تلقى الفنان مصطفى غريب إشادات واسعة من رواد المنصات الاجتماعية بعد تألقه اللافت في مسلسل “أشغال شقة”، بجانب مسلسل “الكبير أوي 8”.

وشبهوا النجم الشاب مصطفى غريب بنجم الكوميديا الراحل طلعت زكريا، وجاءت أحد التعليقات كالتالي: “مصطفى غريب مبروك علينا ممثل كوميدي ولطيف وبدون أي  افتعال”.

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