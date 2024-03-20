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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن وثقافة

شاهد.. سلمى أبو ضيف والمدفعجية في أغنية "أعلى نسبة مشاهدة"

صدى البلد

نشرت سلمى أبو ضيف، صورا من كواليس تصوير فيديو كليب أغنية "أعلى نسبة مشاهدة" والتي قامت بغنائها بمشاركة المدفعجية خلال الحلقة الحادية عشرة من مسلسل "أعلى نسبة مشاهدة". 

واحتلت شخصية شيماء فتحي التي تقوم بدورها سلمى أبو ضيف، الترند خلال الأيام الماضية بسبب تفاعل الجمهور معها خلال أحداث المسلسل.

مسلسل أعلى نسبة مشاهدة

يعرض المسلسل لـ سلمى أبو ضيف يومياً علي قناة mbc مصر ومنصة شاهد، بطولة سلمى أبو ضيف في دور شيماء بمشاركة النجوم ليلى أحمد زاهر، فرح يوسف, جلا هشام، انتصار، محمد محمود، أحمد فهيم، إسلام إبراهيم، وآخرين، والعمل من تأليف سمر طاهر، وإخراج ياسمين أحمد كامل.

 

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وتصدرت سلمى أبو ضيف الترندات قبل رمضان مع عرض حلقات مسلسل بين السطور بدور ملك شهاب، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو من بطولة صبا مبارك، سلمى أبو ضيف، أحمد فهمي، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف مريم نعوم وإخراج وائل فرج.

أحمد فهيم أحمد كامل إسلام إبراهيم أعلى نسبة مشاهدة المدفعجية

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