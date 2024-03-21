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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

إمكانيات بتدور عليها وتصميم مميز .. تسريبات لهاتف Google Pixel 8a.. صور

صدى البلد

هواتف عديدة طرحت في الأسواق خلال الفترة الماضية فهل لازلت تبحث عن هاتف بإمكانيات وميزات مختلفة فمع تنوع الهواتف وتعدد ميزاتها، يزداد حيرة المستخدمين في كيفية اختيار الهاتف المناسب، حيث نستعرض أفضل أجهزة شركة جوجل التي تستحق الشراء في الوقت الحالي، مع مراعاة احتياجات المستخدمين وميزانياتهم.

أعلنت شركة جوجل خلال الساعات الماضية أنه سوف يتم إطلاق هاتف" Pixel 8a "من جوجل قريبًا، وربما يتم إطلاقه في شهر مايو 

أشارت الكثير من الشائعات مؤخرًا حول الهاتف أنه سيكون أكثر تكلفة من هاتف “ Pixel 7a ” ومنذ ذلك الحين، يتساءل البعض عن أفضل الترقيات التي قد يجلبها هذا الهاتف نظرا لأرتفاع سعره .

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على الجانب الآخر سيوفر هاتف  ”Pixel 8a "  معدل تحديث يبلغ حوالي 120 هرتز وذلك لأول مرة بالنسبة لسلسلة هواتف Pixel  المطروحة بالأسواق وسيتم القيام بتشغيله بواسطة معالج “ Tensor G3 ”تمامًا مثل هاتف" Pixel 8 وPixel 8 Pro"

ويحتوي  هاتف  ”Pixel 8a " على  شاشة  1400 بمعدل تحديث 120 هرتز و من الواضح أنه سيحتوي على شاشة FHD+ مقاس 6.1 بوصة ومعدل تحديث 120 هرتز.

 ويتطابق تصميم هاتف  ”Pixel 8a “  مع تصميم هواتف ” Pixel 8" و" Pixel 8 Pro" 

ربما يكون الجانب الأكثر إثارة في هاتف “ Pixel 8a ”هو توفره وإمكانية طرحه في أكثر من دولة في آن واحد

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