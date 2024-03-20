تحدي الإثارة والمتعة.. فعاليات بطولة ريد بل كار بارك مصر

انتهت منذ ايام بطولة ريد بل كار بارك مصر لعام 2024 ، والتى كان ينتظرها الالاف من محبى الأجواء الحماسية و دريفت السيارات فى مصر والوطن العربى ، والتى اقيمت في مركز المنارة للمؤتمرات خلال فعاليات معرض Sports Expo .



ونجح البطل المصرى ماجد ابو سليم بحصد المركز الاول فى بطولة ريد بل كار بارك مصر لعام 2024 ، وبذلك سيمثل مصر في نهائي ريد بُل كار بارك دريفت في عُمان خلال شهر ديسمبر المقبل



اما المركز الثانى فى بطول ريد بل كار بارك مصر لعام 2024 فكان من نصيب البطل محمد زردق ، اما المرمكز الثالث فجاء البطل هيثم سمير .



وجاءت بطولة ريد بل كار بارك مصر لعام 2024 على مدار يومين ، الاول كان تمهيدا لنهائيات اليوم الثانى وتصفيات ايضا ، ثم جاء اليوم النهائى ليتم منح السائقين الفرصة لإثبات مهاراتهم من خلال عروض مميزة على مدار يوم كامل من المنافسات الاستثنائية



ويعتبر تراك بطولة ريد بل كار بارك مصر لعام 2024 ، واحد من اصعب واسرع التراكات على مستوى العالم بحسب تصريحات البطل العالمى اللبناني عبده فغالي ، وذلك يعطى خبر للسائقين المصريين وايضا اجواء حماسية .

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