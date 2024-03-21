عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن| خطوبة صدقي صخر وجيهان شماشرجي في «كامل العدد».. وانتهاء تصوير «الكبير أوي 8»

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

أسرة زوجة بهاء سلطان تتلقى عزاء والدها بمسجد الشرطة|صور

 

تتلقى أسرة زوجة الفنان بهاء سلطان، عزاء حماه، الآن، في مسجد الشرطة بصلاح سالم عقب صلاة العشاء، وذلك بعد تشييع جثمانه اليوم من مسجد الطباخ بميدان عابدين، إلى مثواه الأخير بمقابر البساتين.

وسادت حالة من الحزن على وجوه المعزين وأسرة الراحل مجدي الحلواني أثناء تلقيهم واجب العزاء.

وأدى الفنان بهاء سلطان اليوم الأربعاء، صلاة الجنازة على والد زوجته مجدي الحلواني، بمسجد الطباخ، وشيع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

حرص الفنان بهاء سلطان على مرافقة جثمان حماه الى مثواه الأخير، حيث تم تشييع الجثمان من أحد المساجد بمنطقة عابدين.

 

أحلى فركش فى الدنيا .. روجينا تحتفل بانتهاء تصوير سر إلهي| فيديو

 

نشرت الفنانة روجينا فيديو لها من احتفالها أمس بنهاية تصوير جميع مشاهد مسلسلها الجديد سر إلهي، وهو المسلسل الذى تشارك به فى موسم رمضان 2024.

ونشرت روجينا الفيديو على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلقت عليه قائلة: احلى فركش فى الدنيا لمسلسل سر إلهي كل سنة وانت طيب يا أستاذ رؤوف عبد العزيز.
 

بوستر خاص للفنان الراحل طارق عبدالعزيز بمسلسل "بقينا اتنين".. تعرف على شخصيته

 

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "بقينا اتنين" بوسترات منفردة لأبطال العمل، وكان أبرز ما ميزها البوستر الخاص بالفنان الراحل طارق عبدالعزيز، والذي توفي أثناء التصوير.

 

ولاقى البوستر رواج كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإشادات واسعة، بعدما نشره المنتج كريم أبو ذكري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مطالبا الجمهور بالدعاء للفنان الراحل.

صدقي صخر يتقدم لخطبة جيهان الشماشرجي .. صور

قام اليوم النجم صدقي صخر بالتقدم لطلب يد جيهان الشماشرجي في كواليس تصوير مسلسل كامل العدد + ١.

عرضت الحلقة العاشرة اليوم من مسلسل كامل العدد + ١ وشهدت الاحداث أن أنجي قد ظلمت كريم وأنه برئ من خيانته لها وأنه يحبها مما دفعه للتقدم لطلب يديها وسط جو رومانسي.

خلال الحلقات الماضية جاءت ردود أفعال الجمهور إيجابية حول مدى روعة كريم (صدقي صخر) وكيف يكون رجل مثالي بهذا الشكل.

 

انتهاء تصوير مسلسل الكبير أوي 8

أعلن مصطفى غريب عن انتهاء تصوير مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك:" فركش مسلسل الكبير ٨ وهيفضل أى نجاح أو خير الواحد بيشوفه ربنا جاعل الاحمدين دول هما السبب فيه.

 

تستاهل كل الخير.. دنيا عبد العزيز تهنئ حمادة هلال بعيد ميلاده

حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز على تهنئة الفنان حمادة هلال بعيد ميلاده وذلك من خلال صفحتها على موقع الصور الشهير انستجرام.

ونشرت دنيا صورة تجمعها بحمادة هلال من كواليس تصوير الجزء الرابع من مسلسل المداح وعلقت عليها قائلة: كل سنة وانت طيب يا مداح يا غالي عليا ،، يارب سنين كتير سعادة ونجاح وصحة وستر ،، تستاهل كل الخير ياحمادة.

طارق عبدالعزيز روجينا جيهان الشماشرجى صدقي صخر مسلسل الكبير أوي 8

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخير قادم .. قرارات عاجلة من الرئيس السيسي للتخفيف عن المواطنين

عاجل| حريق هائل في منطقة الهرم داخل إحدى الزراعات ..فيديو

إلغاء العذاب| علي جمعة يواصل إثارة الجدل.. وشيخ الأزهر يرد على «الأنبياء النساء»

قرار عاجل من الزراعة بشأن أسد التجمع .. تفاصيل

عودة للأجواء الباردة وسقوط الأمطار.. مفاجأة غير متوقعة فى الطقس

تغيير الساعة قريبًا.. موعد تطبيق التوقيت الصيفي 2024

تراكم كميات كبيرة من القمامة في حرم السكة الحديد بالإسكندرية.. وتوجيه عاجل من المحافظ

مليارات الدولارات .. قطاع الغاز يكشف عن بشائر للمصريين

موضوعات متعلقة

أحلى فركش فى الدنيا .. روجينا تحتفل بانتهاء تصوير سر إلهي| فيديو

مسلسل بيت الرفاعي الحلقة 10.. نجاة دنيا المصري من الموت

عزاء والد زوجة بهاء سلطان من مسجد الشرطة

العتاولة الحلقة 10.. أول مواجهة بين نصار وخضر في شقة نهي عابدين

صدقي صخر يتقدم لخطبة جيهان الشماشرجي .. صور

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 10.. جوني ينجح في إدخال مفتاح الخزنة لحزلقوم

انتهاء تصوير مسلسل الكبير أوي 8

ربنا يكون فى عون زوجتى.. كريم عبدالعزيز يتحدث عن أولاده خلال بيج تايم

ترشيحاتنا

سعر أقل دولار في البنوك اليوم 21-3-2024

سرق قضبان السكة الحديد.. موظف يواجه الحبس والغرامة 20 ألف جنيه| بالقانون

نص دستة أهداف| الأهلي 2008 يقسو على الإسماعيلي في عقر داره

منتخب مصر الأولمبي يفوز على الإمارات في بطولة غرب آسيا

موقع أمريكي: الجنيه المصري يواصل التعافي أمام الدولار

عجائب قيام الليل في رمضان.. معجزة لمن كانت له حاجة عند الله


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكياج ناعم.. نادين نجيم تستعرض جمالها بلوك مختلف| شاهد

أجملهن نسرين طافش ونرمين الفقي.. فنانات تألقن بالقفطان والعبايات في رمضان

لقيناك حابس فجيناك لابس .. حقيقة ترنيمة تحضير الجن في مسلسل المداح

بعد حادث مميت.. فورد أمام المحكمة بسبب نظام القيادة الذاتية في موستانج

فيديو

«إله الفوضى والظلام» .. تهديد جديد للأرض في هذا الموعد |فيديوجراف

الموسم الأخير.. بسمة وهبة تكشف حقيقة اعتزالها المجال الإعلامي

الجو هيقلب البسوا الكمامات.. تحذير عاجل للمواطنين بسبب الطقس

الذهب يخالف التوقعات.. والسعر الرسمي للدولار| تفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال قرين

جمال قرين يكتب: محمود صديق المنشاوى

ريهام المهدي

ريهام المهدي تكتب : حياة كريمة ترسم السعادة على وجوه الأطفال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: بسم الله أذّن وكبّر

د. محمد بشاري

الدكتور محمد بشاري يكتب: التضامن الإسلامي.. رحلة بناء الجسور في مكة المكرمة

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: الذكاء الاصطناعي للجميع

هند عصام

هند عصام تكتب: أول طبيبة في التاريخ مصرية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: ماتت وسرّها معها

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: دائرة السعادة الانتقائية

اﻟﻤﺰﻳﺪ