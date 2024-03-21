أخبار الفن| خطوبة صدقي صخر وجيهان شماشرجي في «كامل العدد».. وانتهاء تصوير «الكبير أوي 8»

نشر قسم الفن عددًا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة على مدار الساعات الماضية، نستعرضها من خلال السطور التالية:

تتلقى أسرة زوجة الفنان بهاء سلطان، عزاء حماه، الآن، في مسجد الشرطة بصلاح سالم عقب صلاة العشاء، وذلك بعد تشييع جثمانه اليوم من مسجد الطباخ بميدان عابدين، إلى مثواه الأخير بمقابر البساتين.

وسادت حالة من الحزن على وجوه المعزين وأسرة الراحل مجدي الحلواني أثناء تلقيهم واجب العزاء.

وأدى الفنان بهاء سلطان اليوم الأربعاء، صلاة الجنازة على والد زوجته مجدي الحلواني، بمسجد الطباخ، وشيع جثمانه إلى مثواه الأخير بمقابر الأسرة.

حرص الفنان بهاء سلطان على مرافقة جثمان حماه الى مثواه الأخير، حيث تم تشييع الجثمان من أحد المساجد بمنطقة عابدين.

نشرت الفنانة روجينا فيديو لها من احتفالها أمس بنهاية تصوير جميع مشاهد مسلسلها الجديد سر إلهي، وهو المسلسل الذى تشارك به فى موسم رمضان 2024.



ونشرت روجينا الفيديو على صفحتها الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام وعلقت عليه قائلة: احلى فركش فى الدنيا لمسلسل سر إلهي كل سنة وانت طيب يا أستاذ رؤوف عبد العزيز.



طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "بقينا اتنين" بوسترات منفردة لأبطال العمل، وكان أبرز ما ميزها البوستر الخاص بالفنان الراحل طارق عبدالعزيز، والذي توفي أثناء التصوير.

ولاقى البوستر رواج كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وإشادات واسعة، بعدما نشره المنتج كريم أبو ذكري عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مطالبا الجمهور بالدعاء للفنان الراحل.

قام اليوم النجم صدقي صخر بالتقدم لطلب يد جيهان الشماشرجي في كواليس تصوير مسلسل كامل العدد + ١.

عرضت الحلقة العاشرة اليوم من مسلسل كامل العدد + ١ وشهدت الاحداث أن أنجي قد ظلمت كريم وأنه برئ من خيانته لها وأنه يحبها مما دفعه للتقدم لطلب يديها وسط جو رومانسي.

خلال الحلقات الماضية جاءت ردود أفعال الجمهور إيجابية حول مدى روعة كريم (صدقي صخر) وكيف يكون رجل مثالي بهذا الشكل.

أعلن مصطفى غريب عن انتهاء تصوير مسلسل الكبير اوي الجزء الثامن.

وكتب عبر حسابه على فيسبوك:" فركش مسلسل الكبير ٨ وهيفضل أى نجاح أو خير الواحد بيشوفه ربنا جاعل الاحمدين دول هما السبب فيه.

حرصت الفنانة دنيا عبد العزيز على تهنئة الفنان حمادة هلال بعيد ميلاده وذلك من خلال صفحتها على موقع الصور الشهير انستجرام.



ونشرت دنيا صورة تجمعها بحمادة هلال من كواليس تصوير الجزء الرابع من مسلسل المداح وعلقت عليها قائلة: كل سنة وانت طيب يا مداح يا غالي عليا ،، يارب سنين كتير سعادة ونجاح وصحة وستر ،، تستاهل كل الخير ياحمادة.