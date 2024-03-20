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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خبير : الاقتصاد يلعب الدور الأساسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

صدى البلد

قال مسعود معلوف، خبير الشؤون الأمريكية، إن الاقتصاد يلعب عادة الدور الأساسي في الانتخابات بالولايات المتحدة خاصة في الانتخابات الرئاسية، بالتالي عنصر الاقتصاد هو الوضع الذي على أساسه يدلي بصورة عامة الناخب بصوته، لكن هذه المرة يبدو أن هنالك عوامل أخرى، فهناك عوامل شخصية وسياسية اقتصادية.

 

وأضاف "معلوف"، خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش"، المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، وتقدمه الإعلامية مارينا المصري، أنه بالنسبة للعوامل الشخصية نرى أن الرئيس جو بايدن وفريقه الانتخابي يركزون على وضع دونالد ترامب الشخصي، من حيث المحاكمات العديدة التي يتعرض لها، وبعض هذه المحاكمات ربما تؤدي إلى السجن، بينما فريق الرئيس السابق ترامب يركزون على وضع صحة "بايدن" العقلية متهمين إياه بأنه ربما على أبواب الخرف.

 

وتابع: "إذا شئنا أن نكون ببعض السخرة في هذا الموضوع، نستطيع أن نقول إن الناخب الأمريكي هذه المرة عليه أن يختار بين مرشحين أحدهما على أبواب الخرف والآخر على أبواب السجن، وطبعا هذا ليس بالصحيح تماما، ولكن هذا ما كل فريق يبثه عن الفريق الآخر".

 

الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية الأمريكية الاقتصاد خبير الشؤون الأمريكية

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