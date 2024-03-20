حزب الله يعلن استهداف مواقع إسرائيلية مهمة على حدود لبنان

أعلنت حزب الله في لبنان، اليوم الأربعاء، استهداف ‏موقع المرج الإسرائيلي بقذائف المدفعية، وذلك دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وقال حزب الله عبر قناته على تليجرام، إنه رداً على ‏الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، ‏استهدف مبنى يتموضع فيه جنود ‏الاجتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة واصابوه إصابة مباشرة.‏ ‏

وأضاف حزب الله أنه ‏استهدف أيضا ‏مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة واصابوه ‏إصابة مباشرة.‏ ‏

وفي وقت سابق، أعلن حزب الله في لبنان، أنه ‏استهدف ‏قلعة هونين الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة.‏

وأضاف أنه استهدف أيضا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه ‏إصابةً مباشرة.‏

وقال حزب الله أيضا أن عناصره استهدفوا موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.‏ ‌