حزب الله يعلن استهداف مواقع إسرائيلية مهمة على حدود لبنان

أعلنت حزب الله في لبنان، اليوم الأربعاء، استهداف موقع المرج الإسرائيلي بقذائف المدفعية، وذلك دعما للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وقال حزب الله عبر قناته على تليجرام، إنه رداً على الاعتداءات الإسرائيلية على القرى الجنوبية الصامدة والمنازل المدنية، استهدف مبنى يتموضع فيه جنود الاجتلال الإسرائيلي في مستعمرة المطلة واصابوه إصابة مباشرة.
وأضاف حزب الله أنه استهدف أيضا مبنى يتموضع فيه جنود الاحتلال الإسرائيلي في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة واصابوه إصابة مباشرة.
وفي وقت سابق، أعلن حزب الله في لبنان، أنه استهدف قلعة هونين الإسرائيلية بالأسلحة الصاروخية وأصابوها إصابةً مباشرة.
وأضاف أنه استهدف أيضا موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.
وقال حزب الله أيضا أن عناصره استهدفوا موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة.