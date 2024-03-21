مفيد شهاب: مصر رفضت مراوغات إسرائيل 3 سنوات بشأن طابا ورأس النقب..فيديو

أكد الدكتور مفيد شهاب عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، أن إسرائيل كانت تراوغ بشدة وكانت ترفض الذهاب للتحكيم الدولي، لافتا إلى أن إسرائيل كانت مصرة على الاحتفاظ بطابا ورأس النقب.



وأضاف الدكتور مفيد شهاب، في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن إسرائيل تراجعت عن الموافقة على عودة 9 نقاط بالشمال في محاولة لتصدير أزمة، مؤكدا أن مصر رفضت مراوغات إسرائيل بشأن 14 نقطة وأصرت على موقفها.



ولفت شهاب، إلى أن رأس النقب لا تقل أهمية عن طابا في الصراع مع إسرائيل، مؤكدا أن مصر رفضت مراوغات إسرائيل والتي استمرت لمدة 3 سنوات بشأن طابا ورأس النقب.

مصر أصرت على اللجوء إلي التحكيم الدولي في طابا ورأس النقب



وأشار الدكتور مفيد شهاب، إلى أن المادة 7 في اتفاقية السلام تؤكد أن الخلافات تحل عن طريق التفاوض ثم التوفيق والتحكيم، مشيرا إلى أن مصر طلبت اللجوء إلي التحكيم الدولي في طابا ورأس النقب ولكن إسرائيل رفضت وطلبت التوفيق.



وتابع أن مصر أصرت على اللجوء إلي التحكيم الدولي في طابا ورأس النقب، مبينا أن رئاسة الجمهورية طلبت مني كتابة مقال بـ"الأهرام" لتوضيح الفرق بين التوفيق والتحكيم وإصرار مصر على التحكيم الدولي، و إسرائيل طلبت التوفيق في أزمة طابا ورأس النقب بمعني دخول طرف ثالث لمساعدتنا لحل المشكلة.



كما أكد الدكتور مفيد شهاب، أن التوفيق في معاهدة السلام ليس ملزما لأحد اقتراحاته، مشيرا إلى أن مصر رفضت مبدأ التوفيق في التفاوض على طابا ورأس النقب.



ونوه الدكتور مفيد شهاب، بأن مصر كانت تري التوفيق هو استمرار ومماطلة في التفاوض بشأن عودة طابا ورأس النقب لنا، مؤكدا أن مصر أصرت على التحكيم الدولي لأنه سيحسم القضية نهائيا في عودة طابا ورأس النقب، وأيضا أصرت مصر على التحكيم الدولي لأن قرارها ملزم ونهائي وغير قابل للطعن.