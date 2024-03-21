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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مفيد شهاب: السيسي كان واضحا في مواجهة الدول والمنظمات بشأن تهجير الفلسطينيين|فيديو

الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي

قال الدكتور مفيد شهاب عضو اللجنة القومية لاسترداد طابا، إن سيناء هي صمام الأمن والأمان والاستقرار للمنطقة كلها، مبينا أن  الموقف المصري قوي وواضح من الحفاظ على الحدود المصرية وعدم الإقتراب منها بأي حال من الأحوال، قائلا:" إسرائيل عرضت على السادات تأجير أرض سيناء ولكنه رفض تماما، مؤكدا أن مصر حريصة على تنمية سيناء وتعميرها بالسكان".
وأضاف الدكتور مفيد شهاب، في حوار خاص مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر أكدت رفضها القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم قسريا أو طوعيا، مشددا على أن الحدود المصرية خط أحمر ممنوع الإقتراب منها.
وتابع الدكتور مفيد شهاب، أن  الرئيس السيسي كان واضحا في مواجهة الدول والمنظمات الدولية بأنه لا تهجير للفلسطينيين، موضحا أن عملية تنمية سيناء بدأت منذ سنوات ولكن تأثرت بسبب الإرهاب.
ولفت الدكتور مفيد شهاب، إلى أن عمليات التنمية متواصلة في كل المجالات الصناعة والزراعة والنقل في سيناء، موضحا أن القضية الفلسطينية هي قضية الفرص الضائعة منذ أن بدأت بطرد عدد كبير من الفلسطينيين وإقامة دولة إسرائيل.
وأكد شهاب، أن فرص لتحقيق السلام، جاءت والحصول على نتائج أفضل للشعب الفسطيني لكن تعثرت نتيجة تعنت إسرائيل للمقترحات الجادة، مشددا على أن مصر بذلت جهودا كبيرة لحل القضية الفلسطينية .
وشدد الدكتور مفيد شهاب، على أن أهم فرصة للقضية الفلسطينية هى التى طرحها الرئيس السادات في مينا هاوس عندما رفع العلم الفلسطيني في المفاوضات، مبينا أن الحل الأمثل للقضية الفلسطينية هو حل الدولتين، كما أن عدد سكان فلسطين أكبر من عدد بعض الدول، مع محاولات إسرائيل تقليص أراضي فلسطين في غزة والضفة، كما أن الخلاف بين الفلسطينيين يضعف القضية الفلسطينية.

طابا مفيد شهاب إسرائيل السادات مصر

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