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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

كيف تحمي نفسك من التخاطر والتأثيرات الروحية السلبية؟

التخاطر
التخاطر

التخاطر والتأثيرات الروحية هي مواضيع ترتبط بالاعتقادات والثقافات الروحية والدينية، حيث يعتقد البعض أن هناك تفاعلات وتأثيرات تتجاوز العالم المادي وتتعلق بالجوانب الروحية والعقلية.  

فى هذا الإطار، قال أحمد أمين، متخصص في العلاقات الإنسانية، في تصريح خاص لـ “صدى البلد”: “إذا كنت ترغب في حماية نفسك من التخاطر أو التأثيرات الروحية السلبية، فإليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعدك”.

أحمد أمين متخصص في العلاقات الانسانية

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كيف تحمي نفسك من التخاطر أو التأثيرات الروحية السلبية؟

1. المحافظة على طاقتك الإيجابية: حاول أن تكون في حالة نفسية جيدة وأن تتجنب التوتر والقلق. قم بممارسة التأمل أو اليوجا أو أي نشاط يساعدك على تهدئة عقلك وتعزيز طاقتك الإيجابية.

2. الاعتناء بالصحة العقلية والجسدية: تأكد من الحفاظ على صحتك العقلية والجسدية بشكل جيد. لا بد أن يكون عدد ساعات النوم لا تقل عن 6 ساعات يوميا، واهتم بالتغذية الصحية، وممارسة الرياضة بانتظام.

3. قم بتركيز طاقتك وتوجيهها بشكل إيجابي نحو أفعال إيجابية مثل الاهتمام بالعمل وبالهوايات الإيجابية، خاصة الهوايات الاجتماعية.

4. ارتداء الأحجار الكريمة الواقية: يعتقد البعض أن بعض الأحجار الكريمة لها خصائص واقية وطاردة للطاقة السلبية. يمكنك ارتداء الأحجار مثل العقيق واللازورد.

5. حاول البعد عن الأماكن التي تعتقد أنها تحتوي على طاقة سلبية أو تأثيرات نفسية غير مرغوب فيها وابعد عن الاشخاص السلبية، واختر الأماكن التي تشعر فيها بالأمان والراحة.

6. حماية معلوماتك الشخصية جيدا: قم بحماية بياناتك الشخصية ولا تكشفها لأشخاص غير موثوق بهم. قد يتم استغلال المعلومات الشخصية في محاولات التأثير السلبي.

7. استشارة متخصص: إذا كنت تعاني من تأثيرات سلبية أو تشك في تعرضك للتخاطر، فقد تكون من الفائدة استشارة متخصص في هذا المجال مثل مستشار روحي أو مُعالج نفسي.

تذكر أن هذه النصائح قد تكون مجرد توجيهات عامة، وتعتمد الحماية الفعالة على الاعتماد على ذاتك ومعتقداتك الشخصية، قد يكون من المفيد أيضًا الاستفادة من تجارب الآخرين والبحث عن تقنيات أخرى مثل التأمل.

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